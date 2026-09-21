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Dinamo se aștepta să-l aibă la naționala României, dar a ajuns abia a patra variantă pentru Nuno Campos

Matteo Duțu nu se aștepta la asta când a semnat cu Dinamo. Fotbalistul venit de la AC Milan nu intră nici când lipsesc titularii obișnuiți din centrul apărării, Pascual și Stoinov.
Emanuel Roşu
21.09.2026 | 18:00
Dinamo se astepta sal aiba la nationala Romaniei dar a ajuns abia a patra varianta pentru Nuno Campos
SPECIAL FANATIK
Matteo Duțu (numărul 30) a jucat doar 15 minute în SuperLigă la Dinamo, în acest sezon. foto: sportpictures.eu
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Matteo Duțu (20 de ani) a primit un mesaj clar din partea lui Nuno Campos la jocul cu Farul, pe care Dinamo l-a câștigat autoritar, cu 4-0. „Câinii” nu l-au avut la dispoziție pe Stoinov. Israelianul a cerut să nu fie folosit pentru a respecta o sărbătoare religioasă importantă, dar Campos n-a apelat la Duțu nici forțat de noile circumstanțe. Macedoneanul Imran Fetai a fost în premieră titular.

Duțu și-a făcut apariția pe gazon abia în minutul 84, în locul lui Pascual, schimbat pentru a primi aplauzele publicului la finalul încă unei apariții solide în tricoul „câinilor”. A fost abia al doilea joc al lui Duțu în acest sezon de SuperLigă. Fotbalistul transferat de la AC Milan în luna ianuarie mai intrase în minutul 81 la 4-0 cu FC Voluntari, pe 8 august. A fost titular o singură dată de când e Campos antrenor, în victoria lejeră a lui Dinamo din grupele Cupei României, 4-1 în deplasarea cu Sporting Liești, echipă de liga a 3-a.

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Explicațiile lui Nicolescu: „Duțu a tratat lejer concurența”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a încercat să lămurească statutul lui Duțu încă de la începutul lunii august. Situația fotbalistului nu s-a schimbat deloc în luna și jumătate scursă de atunci. Mai mult, Duțu pare să fi „alunecat” și în spatele lui Fetai, fotbalist adus de la Shkendija pentru 150 000 de euro.

„Duțu, atunci când a văzut că Pascual a venit nepregătit, probabil că a tratat superficial acest aspect, iar acum trage mai tare. Îi face bine această concurență neașteptată. Pascual este un tip foarte serios, nu degeaba a ajuns la Atletico Madrid. A fost adus la echipa a doua, iar, dacă putea face pasul la prima echipă, probabil că nu se mai punea problema să ajungă la noi.

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Duțu a tratat puțin prea lejer concurența. Când pierzi startul, este foarte greu să revii. Și-a dat seama de acest lucru, luptă pentru asta și cred că exact acesta este și lucrul pentru care luptă antrenorul”, a detaliat Nicolescu pentru Digi Sport, pe 4 august.

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Dinamo îl „pregătea” pe Duțu pentru echipa națională: rapoarte favorabile din partea FRF și feedback excelent din Italia

Matteo Duțu a costat-o pe Dinamo 200.000 de euro. A prins meciuri inclusiv la prima echipă a Milanului, în mai multe teste, precum și jocuri de Serie C la Milan Futuro. Bazându-se pe informațiile din Italia, dar și pe ceea ce au „cules” de la Federație, dinamoviștii au făcut o proiecție în care Duțu urma să progreseze rapid chiar până la nivelul primei reprezentative a României.

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Matteo a fost în lotul lui Pancu pentru Euro U21, acum un an. FANATIK a aflat că oamenii din FRF care l-au văzut zi de zi pe parcursul turneului final din Slovacia i-au remarcat seriozitatea și leadershipul. Duțu n-a primit minutele pe care și le-a dorit la Euro, însă a fost printre remarcații grupului chiar și în aceste condiții.

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Matteo Duțu s-a obișnuit să fie rezervă la Dinamo de la venirea lui Nuno Campos. foto: Renato Angelescu / FANATIK

După plecarea lui Kennedy Boateng, atât Duțu, cât și conducerea lui Dinamo se așteptau ca puștiul să intre în formula de bază pentru campania curentă, lângă Stoinov. Kopic îl folosise de 12 ori pe parcursul celei de-a doua părți a sezonului trecut. Pe configurația actuală, Martin Pascual pare chiar mai greu de scos din echipă decât israelianul. Ibericul a jucat de 10 ori și, pe lângă siguranța defensivă pe care a arătat-o, a contribuit și cu 4 goluri pentru Dinamo. Duțu, pentru care Milan a insistat să păstreze 50% din drepturile financiare ale unui transfer viitor, e a 4-a variantă în centrul apărării, după Stoinov, Pascual și, mai nou, Fetai.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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