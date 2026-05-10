Matteo Duțu, fază genială cu un copil din tribune după Dinamo – FC Argeș 2-1: „Să știi că vorbesc română”. Eroul Boateng, apel către suporteri

Matteo Duțu (20 de ani) a fost rezervă neutilizată în meciul Dinamo – FC Argeș 2-1, disputat duminică seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în cadrul etapei cu numărul 8 din play-off-ul SuperLigii. Cu toate acestea, fundașul central al „câinilor” a fost solicitat pentru o fotografie la finalul partidei de către un extrem de tânăr simpatizant al echipei antrenate de Zeljko Kopic.

Puștiul respectiv l-a rugat în limba engleză pe fotbalist să facă o poză cu el, moment în care Duțu i-a răspuns, într-o notă degajată bineînțeles, spunând: „Vorbesc română, să știi”. Episodul inedit a fost surprins din apropiere de reporterul FANATIK prezent la acest meci. Partida de pe „Arcul de Triumf” a fost decisă de un alt fundaș central al lui Dinamo.

Ce a declarat eroul Kennedy Boateng la finalul meciului

Kennedy Boateng (29 de ani) a marcat golul victoriei în prelungirile jocului cu un șut deviat. La final, printre altele, fotbalistul togolez a lansat un apel către suporterii lui Dinamo în sensul încetării . „Cred că a fost puțină presiune pe noi în momentul în care ne-au egalat, dar am avut încredere că putem câștiga. Nu e o opțiune să renunț pentru mine. Am crezut că putem marca. N-am fost neapărat surprins când am marcat, am fost buni încercând să câștigăm partida și nu a venit ca o surpriză acest moment.

Am crezut că putem face lucrul acesta. Așa e fotbalul. Poți să joci bine în prima repriză și în a doua se pot schimba lucrurile. Am dat mult în prima repriză, eram puțin obosiți în debutul reprizei a doua, dar acesta este fotbalul. Trebuie să mergem mai departe. Am vrut să câștigăm pentru că aveam nevoie de acest succes.

Fanii au fost extraordinari cu mine de când am venit. Sunt fericit să joc pentru ei, mă bucur să sărbătoresc alături de ei, îmi dau motivație. Fără ei e greu. Am vrut să sărbătoresc cu ei pentru a le arăta cât de mult apreciez prezența lor. Ca să fiu sincer, am vrea să fim pe locul 3, dar CFR joacă bine, nu depindem de noi. Trebuie să câștigăm ambele meciuri rămase și sperăm ca lucrurile să meargă în direcția asta.

Galeria joacă un rol important, e greu fără ei. Când avem un meci cum e cel împotriva CFR-ului avem nevoie de ei. Sper să ne sprijine pentru că avem nevoie săptămâna viitoare, e extrem de greu fără ei. Cu ei alături de noi am putea să facem o surpriză extraordinară”, a declarat Kennedy Boateng la finalul meciului

