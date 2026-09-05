Sport

A venit nota de plată după scandalul de la meciul Lyon – Fenerbahce. UEFA l-a suspendat pe Matteo Guendouzi

Finalul meciului dintre Lyon și Fenerbahce, din returul play-off-ului Champions League, a fost marcat de un scandal puternic. UEFA a intervenit și l-a suspendat pe Matteo Guendouzi
Mihai Dragomir
05.09.2026 | 09:00
A venit nota de plata dupa scandalul de la meciul Lyon Fenerbahce UEFA la suspendat pe Matteo Guendouzi
ULTIMA ORĂ
UEFA, suspendări pe bandă rulantă după incidentele de la Lyon - Fenerbahce. Matteo Guendouzi, pedepsit aspru. Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Returul play-off-ului Champions League dintre Lyon și Fenerbahce a avut parte de un moment de tensiune maximă pe final. Turcii s-au impus cu 2-1 în Franța și au obținut calificarea în faza principală a competiției, însă gesturile Matteo Guendouzi, fostul jucător al lui Olympique Marseille, au fost scandaloase și i-au adus o suspendare din partea UEFA.

Matteo Guendouzi, suspendat de UEFA după conflictele de la Lyon – Fenerbahce

După o pauză de 18 ani, Fenerbahce revine în grupa de Champions League. Turcii s-au duelat în play-off-ul competiției cu francezii de la Lyon, pe care i-au eliminat chiar pe terenul lor. Însă partida decisivă a fost marcată de un scandal monstruos cu Matteo Guendouzi protagonist. Jucătorul lui Fenerbahce, care a îmbrăcat anterior tricoul celor de la Olympique Marseille, i-a incitat pe suporterii lui Lyon arătându-le degetul mijlociu, iar la finalul partidei s-a bucurat excesiv și i-a înfuriat pe francezi.

ADVERTISEMENT

Scenele au degenerat într-o adevărată bătaie în fața tunelului, după ce Antonio Ferreira, antrenorul cu portarii de la Lyon, a cedat nervos și a sărit cu pumnii. UEFA nu a trecut cu vederea cele întâmplate, iar Matteo Guendouzi a primit interdicție de a juca în patru meciuri din competițiile europene, dintre care două cu suspendare, și a fost amendat cu 50.000 de euro.

De pedeapsă nu a scăpat nici Mason Greenwood, atacantul englez al echipei turce, trecut de asemenea pe la Olympique Marseille. El a primit la rândul său o interdicție de a juca într-un meci, cu suspendare care, la fel ca jumătate din suspendarea lui Guendouzi, „este supusă unei perioade de probă de un an” și a fost amendat cu 30.000 de euro.

ADVERTISEMENT
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin:...
Digi24.ro
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”

Ploaie de amenzi din partea UEFA după scandalul de la meciul Lyon – Fenerbahce

Antrenorul portarilor de la Lyon, Antonio Ferreira, a fost și el trecut pe lista celor sancționați de UEFA în urma evenimentelor tulburătoare de la meciul dintre cele două formații. El a primit o interdicție de cinci meciuri, dintre care două cu suspendare, pentru ceea ce UEFA a calificat drept „agresiune gravă”. Guendouzi a fost sancționat pentru „insultarea celor prezenți la meci, provocarea spectatorilor și încălcarea regulilor de bază ale conduitei decente”.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali, nemilos după lovitura primită de fiica sa în instanță
Digisport.ro
Gigi Becali, nemilos după lovitura primită de fiica sa în instanță

Greenwood a fost sancționat pentru „încălcarea regulilor de bază ale conduitei decente”, în timp ce ambele cluburi au fost, de asemenea, amendate cu 50.000 de euro pentru că echipele lor „au încălcat regulile generale și de bază ale conduitei”. Fenerbahce a reacționat după pedepsele dictate de UEFA, declarând într-un comunicat că va ataca aceste decizii: „Clubul nostru analizează, prin intermediul departamentelor noastre juridice, deciziile și motivările emise de UEFA și va iniția procedurile necesare de arbitraj și apel în fața Comisiei de Apel a UEFA împotriva sancțiunilor impuse”, au informat turcii.

ADVERTISEMENT
Cu cine joacă Sorana Cîrstea în optimi la US Open. Are o avere...
Fanatik
Cu cine joacă Sorana Cîrstea în optimi la US Open. Are o avere de miliarde și a învins-o pe româncă și acum o lună
O zi cu Gigi Becali în pustiul de la Techirghiol unde-şi apără biserica....
Fanatik
O zi cu Gigi Becali în pustiul de la Techirghiol unde-şi apără biserica. Reportaj Fanatik cu patronul FCSB și părintele Nectarie
Acesta este motivul pentru care transferul lui Cătălin Cîrjan de la Dinamo în...
Fanatik
Acesta este motivul pentru care transferul lui Cătălin Cîrjan de la Dinamo în MLS nu s-a mai făcut: „Nu era ok!”
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gigi Becali, reacție dură după ce fiica sa a suferit o lovitură în...
iamsport.ro
Gigi Becali, reacție dură după ce fiica sa a suferit o lovitură în instanță: 'Somn să nu aveți!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!