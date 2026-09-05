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Returul play-off-ului Champions League dintre Lyon și Fenerbahce a avut parte de un moment de tensiune maximă pe final. Turcii s-au impus cu 2-1 în Franța și au obținut calificarea în faza principală a competiției, însă gesturile Matteo Guendouzi, fostul jucător al lui Olympique Marseille, au fost scandaloase și i-au adus o suspendare din partea UEFA.

Matteo Guendouzi, suspendat de UEFA după conflictele de la Lyon – Fenerbahce

După o pauză de 18 ani, Fenerbahce revine în grupa de Champions League. Turcii s-au duelat în play-off-ul competiției cu francezii de la Lyon, pe care i-au eliminat chiar pe terenul lor. Însă partida decisivă a fost marcată de un cu Matteo Guendouzi protagonist. Jucătorul lui Fenerbahce, care a îmbrăcat anterior tricoul celor de la Olympique Marseille, arătându-le degetul mijlociu, iar la finalul partidei s-a bucurat excesiv și i-a înfuriat pe francezi.

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Scenele au degenerat într-o adevărată bătaie în fața tunelului, după ce Antonio Ferreira, antrenorul cu portarii de la Lyon, a cedat nervos și a sărit cu pumnii. UEFA nu a trecut cu vederea cele întâmplate, iar Matteo Guendouzi a primit interdicție de a juca în patru meciuri din competițiile europene, dintre care două cu suspendare, și a fost amendat cu 50.000 de euro.

De pedeapsă nu a scăpat nici Mason Greenwood, atacantul englez al echipei turce, trecut de asemenea pe la Olympique Marseille. El a primit la rândul său o interdicție de a juca într-un meci, cu suspendare care, la fel ca jumătate din suspendarea lui Guendouzi, „este supusă unei perioade de probă de un an” și a fost amendat cu 30.000 de euro.

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Ploaie de amenzi din partea UEFA după scandalul de la meciul Lyon – Fenerbahce

Antrenorul portarilor de la Lyon, Antonio Ferreira, a fost și el trecut pe lista celor sancționați de UEFA în urma evenimentelor tulburătoare de la meciul dintre cele două formații. El a primit o interdicție de cinci meciuri, dintre care două cu suspendare, pentru ceea ce UEFA a calificat drept „agresiune gravă”. Guendouzi a fost sancționat pentru „insultarea celor prezenți la meci, provocarea spectatorilor și încălcarea regulilor de bază ale conduitei decente”.

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Greenwood a fost sancționat pentru „încălcarea regulilor de bază ale conduitei decente”, în timp ce ambele cluburi au fost, de asemenea, amendate cu 50.000 de euro pentru că echipele lor „au încălcat regulile generale și de bază ale conduitei”. Fenerbahce a reacționat după pedepsele dictate de UEFA, declarând într-un comunicat că va ataca aceste decizii: „Clubul nostru analizează, prin intermediul departamentelor noastre juridice, deciziile și motivările emise de UEFA și va iniția procedurile necesare de arbitraj și apel în fața Comisiei de Apel a UEFA împotriva sancțiunilor impuse”, au informat turcii.