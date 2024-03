Matteo Politi, falsul chirurg condamnat în România, a ajuns student la doctorat. De ce nu-l extrădează justiția italiană

Matteo Politi, condamnat la trei ani și zece luni de închisoare în martie 2023, dar pe care justiția din Italia a refuzat să-l extrădeze în România, a declarat presei din țara noastră că în acest moment este student la doctorat. Declarațiile sale vin în contextul în care presa din România a scris că italianul nu are decât opt clase.

Matteo Politi, student la doctorat în Italia

Matteo Politi a declarat presei din România că nu a fugit din țara noastră în condițiile în care nu avea nicio restricție de călătorie. El a precizat că și-a echivalat diplomele în Italia și că în prezent este student la doctorat, în biotehnologie, lăsând să se înțeleagă că diplomele sale din Kosovo au fost recunoscute în Italia.

„Eu nu am fugit niciodată din România, ci am plecat deoarece nu aveam nicio restricție, nu am plecat ca un evadat. S-a scris că am fost la Hong Kong, dar nici nu am pașaport, nu aveam cum să fiu acolo. Le-am zis că, dacă se întâmplă ceva, sunt aici. Poliția mă găsea dacă mă căuta în Italia.

Am fost cu facultatea să mi se recunoască actele la nivel italian. Am înregistrat actele și m-am înscris la doctorat în Biotehnologie. Statul italian a verificat actele mele intens, luni de zile, și în Kosovo, și acestea sunt OK”, a declarat acesta pentru cotidianul .

Reamintim că în martie 2023, Matteo Politi a fost condamnat definitiv la trei ani și zece luni de închisoare de către Curtea de Apel București. Imediat după decizia instanței, falsul chirurg italian, care a operat circa 28 de paciente în România, nu l-au găsit la reședința acestuia.

Acum, italianul susține că este ocupat cu studiul, publicând deja mai multe lucrări științifice. „Acum am bursă de studii în cercetare. Sunt prins cu studiile, cu lucrul. Sunt medic cercetător, fac aceste studii și sunt plătit în acest timp. Vreau să termin doctoratul. Am publicat și lucrări pe site-uri științifice. Am deja propuneri de profesor universitar, dar trebuie să termin doctoratul”, a declarat acesta pentru sursa citată, fără a oferi însă vreun link către aceste publicații.

Acesta a precizat că economiile sale se află sub sechestru în România și că în această perioadă a fost întreținut de către familie. „Nu mai aveam bani, toți banii mei sunt sub sechestru în România și în continuare îmi țin banii blocați.

Am lucrat și ca barman, dar nicio firmă nu mă angaja mai mult de 3-4 luni, cine vrea pe unul despre care a apărut că este escroc? Noroc că am o familie care m-a susținut, dar la 43 de ani nu îmi place să stau după părinții mei”, a mai precizat Politi.

Justiția din Italia a refuzat extrădarea în România

La finalul lunii august, Politi a fost reținut în Italia în condițiile în care pe numele său era emis un mandat european de arestare. Totuși, 2023, extrădarea sa în România.

„Italienii au refuzat extrădarea mea pentru că au făcut verificări. Nu vreau sa merg la pușcărie pentru ce nu am făcut. Organele au zis că eu nu sunt medic, după care INML a zis că nu am făcut nicio vătămare corporală. Condamnarea trebuie să fie anulată, faptele mele nu există. Dacă nu ajunge anularea în Italia, vedem ce o să facem”, a mai declarat Politi pentru Gândul.

Avocatul român al chirurgului italian susține că, într-unul din dosarele acestuia, instanța ar fi concluzionat că „diploma acestuia eliberată de Facultatea de Medicină din Kosovo era validă/valabilă și, totodată, a fost efectuată înainte de a profesa ca medic în România, iar Ministerul Educației și Cercetării din România a acordat, în mod procedural legal, dreptul domnului Politi să profeseze ca medic pe teritoriul țării noastre”.