Matteo Politi, prima reacție după ce a fost condamnat la închisoare cu executare că ar fi profesat ca medic fals: „E o manevră”

Astăzi, 29 noiembrie 2022, Matteo Politi a aflat sentința instanței. Italianul acuzat că a profesat fără drept de practică meseria de medic în România a primit 3 ani și 10 luni în spatele gratiilor, cu executare. La scurt timp după decizia instanței, FANATIK a stat de vorbă cu Politi, așa că vă prezentăm declarațiile exclusive ale acestuia.

Matteo Politi contestă decizia instanței

Deși a primit o , Matteo Politi susține, în continuare, că este acuzat pe probe false și ne-a declarat, în exclusivitate, că vrea să conteste decizia instanței.

Politi a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, faptul că este de-a dreptul șocat de condamnarea primită, mai ales că se consideră nevinovat, spune el.

„Este fenomenal cum s-a pronunțat astăzi instanța, cu condamnare cu executare. Au fost depuse, în primă instanță, foile mele în original, foile mele matricole. Parchetul a făcut o verificare la Ministerul Educației din Serbia, care a spus că actele mele sunt originale, legimite, la fel și Ministerul din România.

Ei m-au acuzat de înșelăciune, că sunt medic fals, cu adeverință. Eu am probe în acest sens, le-am depus la dosar și am făcut plângere penală, s-a deschis un dosar penal la Parchet, împotriva judecătorului, procurorului și împotriva inspectorului de Poliție, că mi-au pătat imaginea. Am vorbit cu cineva de la Consulatul Serbiei și am arătat dovada depusă de procuror, că adeverința este ilegală, este contrafăcută. De aceea am depus plângere penală împotriva acestei persoane”, a spus Politi, în exclusivitate.

„Îi trag pe toți la răspundere”

Deși decizia instanței a fost clară în privința lui Matteo Politi, italianul vrea cu orice preț să demonstreze că este nevinovat. Acesta a mai povestit, în exclusivitate, că are de gând să-i tragă pe toți la răspundere pentru a-și găsi dreptatea.

„M-au condamnat pe baza a ce? Înșelăciune? Eu vreau să înțeleg unde și pe cine am înșelat. Nu există nicio probă legală care să ateste faptul că eu nu sunt medic adevărat, asta e fenomenal. Nu termin aici, îi trag pe toți la răspundere.

Actele au fost depuse în original, la fel și înscrierea mea la Colegiul Medicilor de pe urma căreia aveam drept de practică. Ei mi-au dat o condamnare, asta e o manevră. Dar îi voi trage pe toți la răspundere pentru ceea ce mi-au făcut, că ei nu știu cu cine lucrez eu, cu ce guvern”, a mai spus Matteo Politi, în exclusivitate pentru FANATIK, imediat după ce a primit condamnarea.

Matteo Politi, condamnat la ani grei de închisoare

Matteo Politi a scăpat de infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată prin prescrierea faptei. În schimb, italianul acuzat că s-ar fi dat medic, a fost condamnat pentru alte infracțiuni.

”Condamnă pe inculpatul Politi Matteo la pedeapsa de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (…). Condamnă pe inculpatul Politi Matteo la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune (…) condamnă pe inculpatul Politi Matteo la pedeapsa de 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare mediată la fals intelectual (…) Condamnă pe inculpatul POLITI MATTEO la pedeapsa de 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la fals intelectual sub forma instigării mediată (…)

Constată că cele patru infracţiuni pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin prezenta hotărâre sunt săvârșite în concurs real. (…) în final inculpatul POLITI MATTEO urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 10 (zece) luni închisoare, în regim de detenție”, se arată în minuta instanței.

De asemenea, trebuie să plătească, ca daune materiale în valoare de peste 30.000 de lei și aproximativ 12.000 de euro celor car el-au reclamat, dar și cheltuieli judiciare în valoare de 15.000 de lei.