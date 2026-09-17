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Matthias Verreth, cucerit după primele săptămâni la Dinamo! Ce l-a impresionat pe belgian: „Asta îmi place mult”

Matthias Verreth a vorbit despre primele săptămâni petrecute la Dinamo. Belgianul a dezvăluit ce l-a impresionat la echipă și cum s-a adaptat la viața din București.
Alex Bodnariu
17.09.2026 | 11:30
Matthias Verreth cucerit dupa primele saptamani la Dinamo Ce la impresionat pe belgian Asta imi place mult
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Matthias Verreth a spus totul după venirea la Dinamo! Cum vede România și ce l-a impresionat în București. Foto: SportPictures
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Dinamo are un start foarte bun de sezon. „Câinii roșii” sunt pe primul loc în SuperLiga, iar fanii îndrăznesc deja să viseze la titlu. Suporterii își pun mari speranțe în noul mijlocaș Matthias Verreth. Belgianul a venit în România în această vară și începe să aibă un rol tot mai important la echipa din Ștefan cel Mare. Acesta a spus câteva cuvinte despre adaptarea sa în România.

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Matthias Verreth a ajuns la Dinamo în această vară, fiind transferat de la Bari pentru aproximativ 200.000 de euro. Mijlocașul belgian de 28 de ani a semnat un contract pe trei sezoane, până în vara lui 2029. A fost adus pentru a acoperi golul lăsat de Eddy Gnahoré, plecat de la formația alb-roșie. Verreth venea după un sezon în Serie B în care a bifat 28 de apariții în toate competițiile pentru Bari, cu două goluri și două pase decisive.

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Belgianul a crescut în academia lui PSV Eindhoven și a ajuns inclusiv la prima echipă a olandezilor. A mai evoluat pentru Willem II, alături de care a câștigat liga secundă din Olanda, apoi pentru Brescia și Bari, în Italia. La Dinamo poartă tricoul cu numărul 6 și a strâns deja cinci apariții în actuala ediție din SuperLiga.

Matthias Verreth a spus totul după venirea la Dinamo! Cum vede România și ce l-a impresionat în București

Matthias Verreth a vorbit despre primele sale săptămâni în România. Mijlocașul celor de la Dinamo s-a împrietenit cu Pascual și Benavides și spune că este încântat de ceea ce a găsit la echipa din Ștefan cel Mare. Belgianului îi place foarte mult și Bucureștiul.

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Mă înţeleg bine cu toţi, vorbesc mult cu Martin şi cu Dario, sunt băieţii cu care stau şi la masă şi discutăm mult. Cred că susţin mereu echipa, asta îmi place mult, asta ne dă un impuls în joc, s-a văzut şi în derby, în repriza a doua. Am suferit în primele minute, dar am mers mai departe. Cred că ne vor ajuta să avem un sezon bun.

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Am ieşit în oraş, e foarte mare, nu suntem obişnuiţi cu asta, dar e un oraş frumos, avem multe de descoperit, am făcut-o puţin, dar avem nevoie de timp să vedem mai multe. Ne place, sunt parcuri frumoase, cu locuri bune de joacă pentru fiica noastră”, a explicat Matthias Verreth, conform Orange Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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