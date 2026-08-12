Matthias Verreth, primele cuvinte după ce a semnat cu Dinamo! A dezvăluit de ce a durat atât transferul. Video

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Matthias Verreth a semnat cu Dinamo. „Câinii roșii” au prezentat oficial noul jucător, care vine în Ștefan cel Mare de la Bari. Mijlocașul belgian în vârstă de 28 de ani a trecut vizita medicală și a semnat un contract valabil până în vara anului 2029.

Dinamo și-a luat mijlocaș central. Cine este Matthias Verreth

Verreth este un mijlocaș defensiv, dar poate fi util și în alte zone ale terenului. Fotbalistul are 1,81 metri, este dreptaci și după două sezoane petrecute în fotbalul italian. În stagiunea 2024-2025 a jucat pentru Brescia, iar în vara anului 2025 a făcut pasul la Bari.

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și a evoluat pentru Jong PSV, unde a strâns peste 80 de apariții. Verreth a ajuns inclusiv la prima echipă a lui PSV, pentru care și-a făcut debutul în 2018. Ulterior, a mai trecut pe la Waasland-Beveren, Kolding IF, FC Eindhoven și Willem II.

Primele declarații ale lui Matthias Verreth după ce a semnat cu Dinamo

Matthias Verreth s-a prezentat fanilor lui Dinamo prin intermediul unui videoclip publicat de club pe rețelele de socializare. Mijlocașul belgian a răspuns mai multor întrebări și s-a declarat nerăbdător să îmbrace tricoul „câinilor” și să debuteze pentru noua sa echipă. Fotbalistul le-a transmis și un mesaj suporterilor dinamoviști, pe care speră să îi bucure prin evoluțiile sale. Vezi video.

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„De ce mi-a luat atât de mult? Câteodată există și o terță parte care trebuie să fie convinsă. Asta a fost în acest caz. Nu vreau să numesc problema, dar în această situație au existat trei părți implicate și nu doar două. Ei bine, am avut discuții cu Dinamo și am fost destul de convins și din cauza anului dificil pe care l-am avut pe plan personal. Vreau un mediu nou, vreau un nou început și pentru familia mea. Asta m-a convins să iau această decizie.

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Am jucat winger, dar am jucat și atacant. Am ajuns număr 6 pentru că îmi place să am mingea la picior. Îmi place să o controlez. Eu, ca atacant, coboram foarte jos de mai multe ori pentru a obține mingea și pentru a dicta jocul de acolo. Pe măsură ce au trecut anii, am coborât din ce în ce mai mult ca așezare în teren.

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La Willem II, în primul an, am jucat ca fundaș central într-o linie de trei apărători, jucam în centru. Cred că este un avantaj faptul că am jucat pe atât de multe poziții. Da, îmi place să joc ca playmaker defensiv pentru că îmi place să servesc alți jucători și cred că o pot face bine din poziția pe care o joc acum. Sunt un mijlocaș defensiv, mai puțin un număr 8. Sunt un jucător care este bun pe construcție, mai degrabă decât să car mingea la picior. Dacă am șansa, voi urca în zona careului advers pentru a profita și a trage la poartă”, a declarat noul jucător de la Dinamo.