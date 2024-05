Matthijs de Ligt, dezvăluire-șoc: ”Asistentul mi-a zis că a făcut o greșeală”. Thomas Tuchel se revoltă: “Un dezastru!”

Bavarezii au condus cu 1-0 pe Santiago Bernabeu și au fost foarte aproape de ultimul act de pe Wembley, dar ”galacticii” au avut un prin veteranul Joselu.

De Ligt îi ia apărarea lui Neuer

La finalul partidei Real – Bayern 2-1, din manșa secundă a semifinalelor Champions League, Matthijs de Ligt a dezvăluit că a avut o discuție cu asistentul care creat haos pe final când a anulat pentru o poziție de ofsaid golul marcat de bavarezi în minutul 90+12.

”Și-a cerut scuze. Mi-a spus că a făcut o greșeală”, a declarat fundașul olandez, care apoi a ținut să-i ia apărarea portarul Manuel Neuer pentru greșeala comisă la golul care a adus egalarea Realului.

”Cred că în seara asta am văzut cât de crud este fotbalul. Cred că am produs un fotbal solid timp de 90 de minute, foarte matur, foarte compact și ne-am apărat foarte bine. De asemenea, am avut șanse foarte mari să creăm ceva și poate că acesta era singurul lucru care lipsea.

E bine când joci așa atât de mult împotriva lui Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, dar este atât de păcat când pierzi jocul din mână pe final. Este ușor de subliniat , dar este doar ghinion.

Am văzut parada sa din prima repriză la Vinicius. A fost o intervenție de clasă mondială. Același lucru este valabil și pentru paradele sale din a doua repriză. Dar acele lucruri se întâmplă. Și asta face parte din fotbal”, a mai spus De Ligt.

Thomas Tuchel, prima reacție după Real – Bayern 2-1

La finalul antrenorul Thomas Tuchel s-a plâns de faptul că jucătorii săi s-au accidentat pe bandă rulantă și a fost nevoit să facă schimbări neprogramate și a avut o reacție vehementă la adresa arbitrajului.

”Doare. Va dura ceva timp pentru a ne reveni, dar pe de o parte este o înfrângere venită după ce am dat tot ce am avut mai bun în teren. Desigur, este greu de acceptat. Face parte din realitate. Fără regrete.

Dar, pe de altă parte, au fost prea multe accidentări, prea multe înlocuiri, prea multe crampe. Am început cu patru jucători în față și până la sfârșit erau toți în afara terenului. Și apoi Manu (n.r. – Manuel Neuer), care a fost excepțional în a ne salva tot meciul, a făcut o greșeală pe care nu ar mai repeta-o nici în 100 de ani

Este o încălcare clară a regulilor! Este un dezastru. Este un dezastru total! La al doilea gol al Realului, au lăsat jocul să continue. Jocul trebuie să continue și la noi, asta e regula clară. Prima greșeală este făcută de tușier, a doua de arbitru. Este o încălcare clară a regulamentului!”, a afirmat Tuchel.