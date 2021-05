Mattia Montini i-a pus gând rău lui Dinamo înaintea semifinalei din Cupă: ”Lucrurile frumoase s-au evaporat”

Atacantul echipei Astra Giurgiu, Mattia Montini, i-a pus gând rău lui Dinamo București înaintea manșei retur din semifinalele din Cupa României și spune că a a rămas cu un gust amar după plecarea din Ștefan cel Mare.

Giurgiuvenii s-au impus în tur cu 1-0, după o uriașă eroare a portarului Gudmund Kongshavn și pornesc cu prima șansă la calificare.

Ultima oară când Dinamo a jucat în semifinalele Cupei României cu Astra, în 2003, „câinii” au reușit să cucerească trofeul și i-au eliminat dramatic pe astrali în urma unui scandal-monstru de arbitraj.

Înaintea semifinalei de Cupă cu Dinamo, Mattia Montini îi acuză pe șefii ”câinilor”

Atacantul italian Mattia Montini, care a petrecut doi ani la Dinamo, nu poate trece peste problemele pe care le-a avut în acea perioadă cu șefii clubului și își dorește să marcheze împotriva fostei sale formații în semifinalele Cupei României.

”Sunt optimist, mă gândesc la calificarea în finală. Am emoții căî joc împotriva lui Dinamo, dar sunt emoții pozitive. Eu aștept cu încredere partida și sunt gata să dau tot ceea ce am mai bun. În plus, nu am uitat ceea ce a reprezentat Dinamo pentru mine”, a declarat Montini pentru gsp.ro.

”Nu știu dacă voi celebra dacă marchez. Pentru mine, a celebra un gol depinde de acel moment din meci. Chiar dacă voi celebra golul, asta nu înseamnă că nu respect Dinamo și pe suporteri. Dar, ca să continuu răspunsul, este fotbal, iar bucuria unui gol face parte din joc”, a continuat italianul.

Montini s-a retras din DDB

”Ultimul feeling e legat de multe regrete pentru ceea ce s-a întâmplat în al doilea an la Dinamo. Păcat. Finalul îți lasă mereu un gust amar, când este astfel, și parcă lucrurile frumoase s-au evaporat.

Cei de la Dinamo nu s-au comportat profesionist, iar acei oameni, pe care nu vreau să-i numesc, mi-au influențat performanțele și sentimentele. Primul sezon la Dinamo a fost impresionant pentru mine, pe acesta vreau să mi-l amintesc, prețuind acele momente.

Mai țin legătura cu Diego Fabbrini. Ne-am mai întâlnit de câteva ori, în București, am ieșit în oraș cu familiile. E frumos când legi prietenii în fotbal și, mai ales, le păstrezi. AQnul trecut am fost membru DDB, acum nu mai sunt”, a încheiat Montini.

