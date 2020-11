Mattia Montini, interviu incendiar pentru Fanatik: „Sunt mincinoși. Acești spanioli au bani sau nu?”. Exclusiv

Mattia Montini și-a terminat contractul cu Dinamo în luna august, a mers într-o vacanță prelungită acasă, în Italia și s-a întors apoi în România, la Astra, unde s-a adaptat foarte bine și speră să înscrie primul gol în poarta fostei sale echipe dacă va fi recuperat 100% după o accidentare. Italianuleste supărat pe cei de la Dinamo deoarece are 2 luni și jumătate restante și șefii din Ștefan cel Mare îl tot duc cu vorba și este hotărât să dea clubul în judecată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Montini nu crede în proiectul spaniolilor de la Dinamo și explică de ce echipa este pe locul 15, cu 5 puncte acumulate. De asemenea, îi caracterizează pe șefi ca fiind proști, dacă nu se folosesc de un jucător precum Fabbrini din cauza faptului că și mijlocașul își cere cele trei salarii restante.

Atacantul italian consideră că suporterii și toți oamenii care iubesc Dinamo ar trebui să investigheze cine sunt de fapt acești investitori spanioli și de ce nu se țin de cuvânt pentru că asta se oglindește în jocul formației din Ștefan cel Mare. Totul într-un interviu incendiar pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Montini, interviu incendiar pentru FANATIK : ”Sunt mincinoși. Acești spanioli au bani sau nu?”

Bună Mattia, cum te simți la Astra?

– Eu, foarte bine, nu suntem într-un moment bun, într-o formă bună, dar trebuie să fim pozitivi, avem toate condițiile să jucăm bine, fotbaliștii sunt buni, cred că va veni ca antrenor Iordănescu și atunci situația se va schimba, trebuie să fim pozitivi și sigur vor urca în clasament.

ADVERTISEMENT

Ce știi? Va fi Edi Iordănescu pe bancă la acest meci cu Dinamo sau nu?

– Sincer, nu știu. Știu că trebuie să stea cu familia, soția lui este însărcinată, el vrea să aștepte până ea va naște și poate după aceea va veni. Noi toți îl așteptăm. Acum ne antrenor cu antrenorul lui secund, cu preparatorul fizic, staff-ul lui deja a venit. Dar în final, avem nevoie de un antrenor care să lucreze cu noi din punct de vedere tactic. Edi supervizează toate lucrurile, dar este diferit când antrenorul principal este pe terenul de antrenament. Noi totuși ne antrenăm bine. Ne simțim bine cu staff-ul lui și cu siguranță dacă va veni, ne va ajuta foarte mult.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce ne poți spune despre meciul pe care îl veți juca cu Dinamo?

– În primul rând sper să fiu bine și să pot să joc, pentru că am avut o mică problemă medicală, stupidă, acum mă recuperez și sper să fiu pe teren la meciul cu Dinamo. Pentru mine toate meciurile sunt la fel. Ok, Dinamo este fosta mea echipă, dar obiectivul meu este să joc bine, nu să joc împotriva lui Dinamo. Este un meci crucial, dacă câștigăm vom urca în clasament, dacă Dinamo câștigă își poate intra în formă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Dacă Fabbrini nu joacă pentru că a întrebat de ce nu este plătit, cei de acolo sunt neprofesioniști”

Ai mai vorbit cu jucătorii de la Dinamo care au rămas?

– Nu prea. Mai vorbesc cu Fabbrini, că suntem italieni și soțiile noastre sunt de asemenea prietene, el mi-a spus că situația nu s-a schimbat față de anul trecut, că nu e nimic clar și că au nevoie de niște puncte, de victorii pentru a se schimba atmosfera acolo. Acum nu se simt prea bine.

ADVERTISEMENT

Fabbrini a fost la Constanța, dar a fost lăsat în tribună și unul dintre motive este pentru că s-a considerat că face probleme în vestiar fiind nemulțumit că e neplătit…

– Nu știam că a fost lăsat în afara lotului. Poate a fost o decizie a antrenorului sau a clubului, nu știu. Câteodată, aici în România, nu toate lucrurile sunt decise de antrenori. Eu sper pentru el să joace, pentru că știu calitatea lui. Fabbrini în acest moment este un ajutor de nădejde pentru Dinamo. Dar dacă nu-l bagă să joace pentru că a întrebat de ce nu este plătit, sunt proști. A întreba despre bani este un lucru normal! Și eu întreb despre bani. Dacă ești la o echipă care nu plătește la timp, este corect să întrebi. Dar dacă nu joacă un fotbalist din acest motiv înseamnă că cei de la acolo sunt neprofesioniști.

ADVERTISEMENT

”Mi-ar fi plăcut să rămân la Dinamo, dar am așteptat o propunere care niciodată nu a mai venit”

Ești bucuros acum că nu ai semnat un nou contract cu Dinamo când vezi ce se întâmplă acolo?

– Sincer, cu Bogdan Bălănescu am avut o relație ok. Am început să vorbim despre o prelungire a contractului în noiembrie anul trecut. Dar tu știi, după clubul a avut probleme și i-am spus că înțeleg situația, dar nu mi s-a mai propus niciun contract și așa s-a terminat aventura mea la Dinamo, dar mi-ar fi plăcut atunci să rămân. Am așteptat o ofertă oficială de la Dinamo, dar niciodată nu a venit, așa că am decis să mă întorc în Italia, să stau cu familia. Apoi am văzut că au adus alți jucători, Astra m-a sunat, am făcut o comparație cu ce oferte mai aveam și mi-a plăcut proiectul și am decis să vin în România din nou pentru că la Astra este un proiect bun, o echipă bună. Noi ne vom reveni.

Astra e mai bună acum decât Dinamo?

– Astra este mai bună acum decât Dinamo sezonul trecut. Dar echipa adevărată a lui Dinamo era cea cu Rednic, în primul sezon petrecut acolo. Aceea a fost o echipă foarte bună în opinia mea. Dacă ar fi fost Rednic de la început în acel sezon am fi fost în play-off. Și știi unde făcea diferența Rednic? A fost sincer, ne-a spus că sunt probleme financiare, nu ne-a promis marea cu sarea, iar noi am dat totul pentru el, de aceea am avut rezultate. Acum probabil Contra a pierdut vestiarul pentru că a garantat pentru spanioli, le-a promis jucătorilor că vor fi cu banii la zi și apoi el a ieșit public și a spus că sunt probleme financiare și ulterior că a fost păcălit. E foarte greu și pentru Contra să lucreze în condițiile astea, eu chiar îl înțeleg și am înțeles că e un antrenor bun.

În al doilea an petrecut la Dinamo a fost ok, dar prea multe probleme, au schimbat 5 antrenori, este foarte greu să ai un sezon bun așa. Astra Giurgiu acum joacă bine, dar rezultatele vorbesc. Nu știu ce s-a întâmplat exact aici, au fost poate și probleme cu banii, dar acum, cu siguranță, dacă Iordănescu vine, Bogdan Mara a venit de la Cluj, directorul general, Dani Coman, e foarte bun. Avem toate condițiile să facem ceva bun aici.

”La Astra niciodată nu vorbim în vestiar despre bani, la Dinamo se vorbea în fiecare zi doar despre asta”

Astra are probleme cu banii aici?

– Știu că sunt niște întârzieri cu primele și chiriile. Poate o lună sau două, nu știu. Noi la Astra niciodată nu vorbim în vestiar despre bani. La Dinamo în sezonul trecut noi vorbeam în fiecare zi despre bani, dar este normal pentru că ei ne promiteau mereu. Ne spuneau săptămâna viitoare se rezolvă, mereu. Dacă spui jucătorilor că săptămâna viitoare primesc banii și ei nu văd banii în conturi, e normal ca jucătorii să vorbească despre bani. Aici, la Astra, niciodată nu se vorbește despre bani. Poate că ei știu de dinainte că este o obișnuință a patronului, chiar dacă sunt două, trei luni întârziere, până la urmă plătește.

Ce s-a întâmplat până la urmă cu banii pe care-i aveai de primit de la Dinamo?

– Da, am această problemă cu Dinamo pentru că trebuie să-mi plătească salariile restante. Mai mult ca sigur o să merg la FIFA sau la AFAN pentru a afla care este cea mai bună cale pentru mine, am nevoie de bani, am familie și mă deranjează că sunt mincinoși. L-am întrebat pe Bălănescu, mi-a spus, așteaptă puțin. L-am întrebat apoi pe noul director sportiv, nimic. Am această problemă cu Dinamo și mă voi judeca cu ei, cu siguranță. Trebuie să-mi plătească 2 luni și jumătate. Eu nici pe mai n-am fost plătit. Am fost bun, am renunțat la cele 5 zile din august pentru că oricum nu am mai jucat în acea perioadă, am fost corect cu Bălănescu, dar ei n-au fost corecți cu mine.

”E totul un fake? Spaniolii ăștia au bani sau nu?”

Dar ce poți să spui despre acest nou proiect de la Dinamo?

– Sincer, am sperat când am văzut noul proprietar, că va deveni o forță în campionat. Dar suporterii și toți cei care iubesc sau sunt implicați la Dinamo, de la fotbaliști până la ultimul om care lucrează la Dinamo, trebuie să știe exact cine sunt acești oameni și ce vor, pentru că e ceva în neregulă din punctul meu de vedere. Pentru că pentru jucători este imposibil să dea totul așa, să muncească, chiar dacă ești bun și ai mulți bani în cont, pentru că majoritatea au CV-uri bune și au acumulat bani în carieră, dar nu poți lucra dacă te întrebi dacă patronul are bani sau nu. Asta este întrebarea. Acești spanioli au bani sau nu?

Ok, mă duc la antrenament, am un obiectiv, dar în final, vin dintr-o altă țară și banii unde sunt? Vin sau nu? E totul un fake? Este foarte dificil. Este mai bine să joci la o echipă unde ai mai puțini bani, dar știi că-i primești.

Trebuie să vadă cine generează acum aceste probleme la Dinamo, pentru că uite, chiar dacă s-a schimbat patronul, problemele au rămas. Sezonul trecut situația n-a fost deloc clară, pentru că nu știam ce vrea să facă Negoiță. Uite, eu am jucat aproape 2 ani la Dinamo și nu l-am văzut niciodată pe Negoiță! Poate că Negoiță nu este un patron de fotbal, e doar un om de afaceri. Dar noi n-am știut deloc ce se va întâmpla.

”Eu sper că Astra e favorită. N-o să mă bucur excesiv dacă marchez, dar o să o fac”

Cine crezi că este favorită dintre Astra și Dinamo?

– Eu sper că Astra, pentru că suntem pe ultimul loc. Nu ne putem gândi la play-off, dar măcar să câștigăm meci de meci. Fiecare meci pentru noi va fi o finală. Trebuie să facem cât mai multe puncte. Eu cred că ambele echipe, Astra și Dinamo au potențial să nu mai fie pe aceste poziții până se termină sezonul regulat.

Ce ar însemna pentru tine să înscrii contra lui Dinamo?

– Sincer, am o relație bună cu suporterii dinamoviști, aș fi supărat dacă ei nu m-ar înțelege. Dacă aș înscrie, ar fi un gol normal. Din respect pentru ei nu o să mă bucur excesiv, să alerg pe tot terenul sau mai știu eu ce, dar cu siguranță m-aș bucura alături de colegii mei. Pentru mine e foarte important să înscriu, sunt atacant. De asemenea, vreau să lămuresc ceva. Eu n-am spus că Astra e mai bună decât Dinamo. Eu o să respect Dinamo și suporterii lui Dinamo până o să mor. Pentru că ei mi-au schimbat viața. Sunt sincer. Dar ca fotbalist, ce văd eu la antrenamente, Astra e mai bună decât echipa la care am jucat eu sezonul trecut. Nivelul de la Astra este foarte bun și e mai bun decât îl aveam noi la Dinamo, asta am spus. Sunt pozitiv și cred că până la urmă cu Astra vom face un campionat bun.