Matty Cash a postat imaginile pe internet după ce a fost făcut KO de Bîrligea: „Frumos!” Video

Matty Cash (29 de ani) a reacționat după accidentarea suferită în meciul România – Polonia, scor 2-1, din Nations League! Fundașul lui Aston Villa a fost lovit cu cotul în față de Daniel Bîrligea și a rămas întins pe gazon. Internaționalul polonez a suferit o comoție cerebrală, iar la o zi după partidă a publicat imaginile incidentului, însoțite de un mesaj ironic.
România a obținut prima victorie în actuala ediție din Nations League, după ce a învins Polonia, scor 2-1, sâmbătă seară, pe Arena Națională. Tricolorii au făcut diferența în repriza secundă, când Alexandru Cicâldău și Dennis Man au marcat în decurs de doar patru minute.
Imediat după golul de 2-0, echipa lui Gică Hagi a avut o nouă ocazie uriașă. În minutul 73, Daniel Bîrligea a recuperat o minge în jumătatea adversă și i-a pasat lui Ianis Stoica, însă atacantul introdus pe teren cu doar câteva secunde înainte a ratat dintr-o poziție excelentă. România putea duce scorul la 3-0 și putea închide practic meciul.
Acțiunea a fost însă precedată de un incident extrem de dur. În duelul pentru recuperarea balonului, Daniel Bîrligea l-a lovit cu cotul în față pe Matty Cash. Fundașul lui Aston Villa s-a prăbușit pe gazon, vizibil amețit, în timp ce atacantul român a continuat faza și a creat ocazia pentru Ianis Stoica. Jocul a fost întrerupt, iar medicii naționalei Poloniei au intervenit pentru a-i acorda îngrijiri fundașului. Cash nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit în minutul 76 cu Arkadiusz Pyrka.
Interesant este că arbitrul Sebastian Gishamer se afla în apropierea celor doi fotbaliști în momentul contactului, însă nu a sancționat intervenția lui Bîrligea. Atacantul român nu a primit nici măcar cartonaș galben, iar faza nu a făcut obiectul unei verificări VAR. Deși intervenția a părut extrem de dură, internaționalul român a scăpat fără nicio sancțiune.
La o zi după confruntarea de pe Arena Națională, Matty Cash a reacționat pe rețelele de socializare. Fotbalistul lui Aston Villa a distribuit imaginile fazei în care a fost lovit de Daniel Bîrligea și a transmis un mesaj scurt, dar sugestiv. „Nice one!” („Frumos!”), a scris internaționalul polonez, adăugând trei emoji-uri cu degetul mare ridicat.
Nice one 👍🏼👍🏼👍🏼 https://t.co/sMQFwIdKed
— Matty Cash (@mattycash622) November 15, 2026
Reacția lui Cash a fost remarcată inclusiv în Anglia. Publicația Express & Star a relatat incidentul și a evidențiat nemulțumirea fotbalistului, care a părăsit terenul după lovitura încasată în zona maxilarului. Incidentul a avut consecințe serioase pentru fundașul lui Aston Villa. Federația Poloneză de Fotbal a anunțat duminică, 15 noiembrie, că Matty Cash a suferit o comoție cerebrală și nu va putea evolua în ultimul meci din Nations League, împotriva Suediei.
„Din cauza unei comoții cerebrale, Matty Cash părăsește cantonamentul echipei naționale a Poloniei. Fundașul a suferit accidentarea în timpul meciului de sâmbătă cu România, disputat la București, și nu va putea juca în partida de marți împotriva Suediei”, a transmis federația poloneză.