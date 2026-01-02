Mătușa lui George Simion, magistrat la Tribunalul Vrancea, a dat ÎCCJ în judecată pentru majorarea drepturilor salariale. Câți bani câștigă în prezent

ADVERTISEMENT

Măndica Badiu, judecătoare la secția penală din cadrul Tribunalului Vrancea, cunoscută pentru apariția ei într-un spot electoral al nepotului ei, George Simion, se războiește în instanță cu instituția la care lucrează, solicitând mai mulți bani. Potrivit declarației de avere completată în 2024, mătușa lui George Simion a avut venituri medii cumulate lunare (salarii plus drepturi salariale restante) în valoare de peste 30.000 de lei.

De ce au deschis acțiune în instanță mătușa lui George Simion și alți 11 judecători

Mătușa lui George Simion, alături de alți 11 magistrați vrânceni, au deschis o acțiune în instanță împotriva Tribunalului Vrancea, a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Procesul are ca obiect ”calcul drepturi salariale”, a început în 2023 iar în noiembrie 2025 a fost trimis spre rejudecare.

Potrivit datelor din dosar consultate de FANATIK, reclamanții au solicitat recalcularea indemnizațiilor de încadrare conform Legii 71/2015 și a OUG nr 20/2016, începând cu data de 9 aprilie 2015, corespunzător perioadei în care fiecare dintre reclamanți au ocupat funcții de conducere.

Mai exact, mătușa lui George Simion și ceilalți magistrați să procedeze la reîncadrarea fiecăruia dintre reclamați, potrivit noilor coeficienți: 21,500, 22,500, 23,00, să emită ordinele de salarizare corespunzătoare, precum și repararea prejudiciului din anii anteriori.

Câți bani solicită mătușa lui George Simion

Practic, judecătorii spun că statul român le-a plătit mai puțin decât trebuia, iar în unele cazuri vorbim de diferențe de mii sau zeci de mii de euro, pe ultimii 8-10 ani.

este stabilit printr-o formulă stabilită de lege, care este format produsul dintre coeficient și valoarea de referință (VRS), la care se adaugă diferite sporuri. VRS în perioada 2015-2025 a fost de aproximativ 605 lei.

Formula de calcul al indemnizației de bază, la care se adaugă sporuri:

605 x 21,5 (sau 22,5; 23) = 13.000 (13.600; 13.900) lei

Statul român a plătit judecătorilor coeficienți de 16-18, însă magistrații care lucrează la Înalta Curte, Curți de Apel sau instanțe mai mari sunt salarizați la nivel maxim, cu coeficienți cuprinși între 21,5 și 23. De aceste drepturi se bucură și procurorii de rang înalt și conducătorii de instanțe (președinți, vicepreședinți, etc).

Statul român pierde procesele cu judecătorii pe bandă rulantă

Discuția referitoare la coeficienții de salarizare este una mai veche și a generat zeci de procese pe la instanțele din țară. Principalul argument folosit de magistrați este că două persoane cu aceeași funcție nu pot avea salarii diferite cu 30-40%, doar pentru că a dat statul în judecată mai devreme. Acest lucru ar reprezenta discriminare salarială, potrivit articolului 16 din Constituție (egalitatea în drepturi) și Legea CNCD.

În 2016, Curtea Constituțională a stabilit că dacă există un magistrat în aceeași familie ocupațională care beneficiază de un salariu mai mare (prin aplicarea unor coeficienți sau a unei VRS superioare), toți ceilalți judecători aflați în condiții identice au dreptul la valoarea maximă.

În această situație, statul român pierde constant procesele cu magistrații, singura cale de a întârzia repunerea în plată a acestora fiind legată de unele chestiuni procedurale invocate în timpul litigiilor.

Ce venituri a avut mătușa lui George Simion, potrivit declarației de avere

În cazul mătușii lui George Simion, Tribunalul Dâmbovița a respins acțiunea în martie 2025, considerând perimată cererea făcută de reclamanți. Soluția a fost infirmată în recurs, la Curtea de Apel Ploiești, care a casat hotărârea precedentă și a dispus retrimiterea cauzei la Tribunalul Dâmbovița. Procesul se va relua de la zero în ianuarie 2026.

Măndica Badiu a scris în declarația de avere din 2024 că beneficiază de un salariu anual de 215.277 lei și că în anul precedent a câștigat drepturi salariale restante în valoare de 155.990 lei. În total, mătușa lui George Simion a încasat 371.217 lei, ceea ce reprezintă o medie lunară de aproape 31.000 de lei, adică peste 6.000 de euro (din care 3.500 de euro îl reprezintă salariul de magistrat).

Măndica Badiu, în spotul electoral al nepotului ei

Anul trecut, a scris că Măndica Badiu, mătușa lui George Simion, a apărut într-un clip de promovare electorală a lui George Simion, în noiembrie 2024, deși magistrații nu au voie să facă politică sau campanie electorală

La acea vreme, Măndica Badiu era șefa interimară a Secției Penale de la Tribunalul Vrancea, numită în funcție de Secția pentru judecători a CSM.