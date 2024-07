Mătușa Mariei, tânăra de 19 ani ucisă de urs, reacție după tragedia din Bușteni: ”Mama ei este în Italia. Nu știm nimic”

Miercuri, 10 iulie, mătușa Mariei, . Femeia dezvăluie că familia victimei este șocată de eveniment.

Familia Mariei, tânăra de 19 ani ucisă de urs la Bușteni, prima reacție. Mătușa fetei: ”Era o fată liniștită. Nu ne spune nimeni nimic”

Maria Diana era din localitatea Popricani, județul Iași. În prezent, aceasta locuia cu viză de flotant în Capitală. Marți, 9 iulie, viața tinerei s-a sfârșit în mod tragic, în munții Bucegi.

ADVERTISEMENT

Fata de doar 19 ani avut parte de o moarte violentă. , judeţul Prahova. A fost găsită ulterior fără viață. Autoritățile au decis să împuște animalul sălbatic.

Tragedia s-a petrecut în zona turistică Jepii Mici, sub privirile îngrozite ale iubitului fetei. Șocat de cele întâmplate, bărbatul a relatat că ursul a apucat-o pe tânără și a târât-o într-o râpă adâncă, unde a dispărut cu ea. Cuplul era în drumeție când a întâlnit ursul.

ADVERTISEMENT

În cursul acestei dimineți, mătușa fetei moarte în Bușteni a făcut primele declarații după tragedia produsă la Bușteni. Femeia precizează că nu știe ce s-a întâmplat cu exactitate deoarece nimeni nu îi spune nimic.

Aceasta o descrie pe Maria Diana ca fiind o fată liniștită, venită dintr-o familie muncitoare. Mama ei se află la muncă în Italia. O soră a victimei ar fi de asemenea plecată din țară.

ADVERTISEMENT

”Nu ştiu ce s-a întâmplat. Ea nu este venită, de răspuns la telefon nu răspunde nimeni. Nu pot să iau legătura cu nimeni. Mama ei este în Italia, cealaltă soră este plecată şi ea. Nu ştim nimic, nu ne spune nimeni nimic.

Păstrez legătura, am încercat să sun şi mi-a închis telefonul. În cazul ăsta normal să nu ne răspundă. Ultima dată am vorbit luna trecută. Am vorbit, trebuia să vină aici şi să facă curăţenie, la sfârşitul lunii iunie. De obicei vine şi trece pe la mine.

ADVERTISEMENT

Ea are şi serviciu, lucrează. Fata avea un prieten, nu lucra, aşa am înţeles de la mama ei. Nu ştiu cu ce se ocupă, nu spunea tot. Fata era liniştită. Mama ei e sora bărbatului meu, suntem neamuri. Erau oameni buni, muncitori. Ştiam că trebuie să se ducă fata în vacanţă. Sunt şocaţi toţi. Nu ştiu dacă trebuiau să se căsătorească, nu mi-a spus nimic. Aştept să vină ea şi să vorbesc”, a spus mătușa fetei moarte, pentru .