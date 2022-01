Maurice Munteanu de la Bravo, ai stil, escrocat de o persoană apropiată: „Își întinsese tentaculele sinistre peste tot”

Maurice Munteanu este în război cu o persoană care i-a fost apropiată. Omul pe care l-a primit în viața sa la un moment dat s-a dovedit a fi un inamic pe care juratul de la Bravo, ai stil nu a reușit să-l observe la timp.

Fashionistul de la Revista Elle a scris pe pagina sa de Facebook că există cineva care i-a furat textele și se laudă că i-ar aparține. Ba mai mult, respectivul individ și-a însușit până și numele pe care a vrut să i-l pună câinelui său, Dobrogeanu-Gherea.

Munteanu s-a arătat extrem de ofuscat pe această temă, iar apelul său public i-a făcut pe internauți să îl încurajeze să reușească să meargă mai departe, majoritatea oamenilor scriindu-i că este neplăcut ceea ce i se întâmplă.

Maurice Munteanu de la Bravo, ai stil, probleme cu un fost apropiat: „Îmi copiază ideile, îmi fură replici”

Persoana cu pricina se laudă, potrivit spovedaniei lui Maurice, că ar fi fost angajat de el să îi scrie textele pentru un blog pe care acesta era activ în trecut.

Criticul de modă recunoaște că a avut și el o parte de vină. A crezut că acel om nu avea astfel de intenții atunci când l-a cunoscut. Munteanu s-a declarat a fi extrem de naiv.

„Bref, am rămas cu o senzație acută de greață cînd am aflat că există un individ care pretinde în cercuri că a fost angajat de mine ca să-mi scrie textele pentru Le Projet d’Amour, fostul meu blog. Un individ care pînă și azi, deși am renunțat la blog de cîțiva ani, îmi copiază ideile. Îmi fură replici & texte. Le propune tip statusuri pe platforma sa de Facebook.

Un individ căruia i-am permis să acceseze spațiul meu personal, dintr-o naivitate cruntă. Care își întinsese tentaculele sinistre peste tot – mergea în locurile în care mergeam eu. Încerca cu disperare să îmi acceseze prietenii. Și-a însușit pînă și numele pe care am vrut să i-l pun inițial cîinelui meu, Dobrogeanu-Gherea.

În mod normal nu aș fi scris lucrurile astea. Dar o fac pentru că ele pot escalada. Refuz să tolerez furtul și minciuna”, a scris Maurice Munteanu pe .

Postarea de la Bravo, ai stil a strâns într-o oră peste 600 de aprecieri, semn că lumea înțelege foarte bine prin ceea ce trece.