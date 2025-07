Maurice Munteanu, primele declarații despre The Ticket. Cum a acceptat propunerea de la Antena 1

A făcut parte o perioadă lungă din juriul de la Bravo, ai stil, dar a simțit nevoia să facă o modificare radicală. Maurice Munteanu a oferit un interviu cu primele despre The Ticket. Cum a acceptat propunerea de la Antena 1, de fapt, vedeta în vârstă de 47 de ani.

Maurice Munteanu, primele declarații despre The Ticket

Maurice Munteanu trece printr-o perioadă în care se reinventează din punct de vedere al carierei. Criticul de modă a făcut primele dezvăluiri despre show-ul The Ticket, unde colaborează cu vedete de renume.

Va lucra cu Delia, Mihai Bendeac, Micutzu și Anca Dinicu. A semnat deja colaborarea cu , precizând că a acceptat cu mare bucurie această propunere. A decis să recurgă la acest pas radical pentru că are preocupări multiple.

„Cu foarte mult entuziasm și m-a bucurat foarte tare propunerea Monei Segall pe care o apreciez și o urmăresc de foarte mulți ani. De peste 25 de ani.

M-a bucurat în primul și în primul rând pentru că mi-a oferit și mie posibilitatea de a ieși puțin din zona cu care foarte mulți negreșit m-au asociat până acum și anume moda”, a spus Maurice Munteanu pentru .

Maurice Munteanu: ”Va fi o provocare inclusiv pentru mine”

Maurice Munteanu se declară interesat de mai multe domenii de activitate, nu doar de modă. Cei care îl urmăresc pe social media au observat de-a lungul timpului că adoră arta contemporană și cinematografia.

Fostul jurat de la Bravo, ai stil este conștient că analiza pe care o va face la The Ticket îi va prinde de minune. Emisiunea de la Antena 1 nu pune accent doar pe talent, ci mai degrabă pe spectacol. În plus, are o miză financiară direct proporțională cu reacția publicului din platou.

„Consider că mi se potrivește foarte tare și va reprezenta, va fi o provocare inclusiv pentru mine să o fac nu cum o făceam neapărat până acum, în scris și să o fac nu știu, în fața foarte multor oameni.

E cu totul și cu totul altă abordare pentru că și divertismentul sigur este foarte important”, a ținut să mai adauge Maurice Munteanu, pentru aceeași sursă. Vedeta are o relație bună și cu vedetele cu care va colabora.

Îi cunoaște pe toți destul de bine și are numai cuvinte de laudă la adresa acestora. De asemenea, consideră că legătura dintre ei și mai ales, comunicarea sunt pe primul plan. A descoperit deja că sunt niște oameni cu umor cu care face o echipă excelentă.

În ce constă show-ul The Ticket

The Ticket este produs de Mona Segall, la inițiativa actorului Mihai Bendeac. Emisiunea care se va difuza în curând pe micile ecrane are o miză reală pentru participanți. Concurenții nu vor apela numai la talent, ci vor fi nevoiți să facă un adevărat spectacol.

Energia, emoțiile și impactul scenic sunt elemente care nu vor ignorate de nimeni. Cei care au acceptat provocarea de la Antena 1 vor fi analizați în amănunt de către jurați. Criteriile pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Mai mult, concurenții pot încasa bani în funcție de reacția pe care o primesc de la public. În felul acesta sunt recunoscuți pentru ceea ce fac chiar în timp real. În cazul în care momentul e convingător, vor pleca acasă cu aplauze, dar și cu bani.

În schimb, juriul de la The Ticket are rolul de a selecta finaliștii. În fiecare episod va fi ales unul singur. Totodată, producătorii anunță că toate comentariile primite după fiecare performance pus în scenă vor cântări semnificativ.