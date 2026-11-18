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(54 de ani) a fost anunțat deja de câteva zile în mod oficial drept , ca urmare a (45 de ani) din această funcție, după rezultatele extrem de slabe înregistrate până acum în acest sezon de „diavolii roșii”, în special în Premier League.

Mauricio Pochettino a început munca la Manchester United. A ajuns în Anglia cu un avion privat de 70 de milioane de lire sterline

Până acum însă, tehnicianul argentinian nu a putut să își preia atribuțiile pe „Old Trafford”, întrucât a fost nevoit să își încheie „misiunea” la naționala Statelor Unite ale Americii cu ocazia acestei ferestre internaționale. Imediat după terminarea activității de acolo, Pochettino a zburat în regim de urgență cu destinația Manchester, la bordul unui avion privat în valoare de nu mai puțin de 70 de milioane de lire sterline, informează jurnaliștii englezi de la

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Ajuns deci în sfârșit în Anglia, fostul fotbalist a început munca la baza de pregătire a celor de la Manchester United, de la Carrington. În paralel, începerea activității sale la United a fost anunțată în mod oficial de către club prin intermediul unui comunicat publicat pe Cu aceeași ocazie, „diavolii” au și confirmat faptul că nu mai puțin de 5 colaboratori ai clubului din perioada Michael Carrick și-au încheiat de asemenea contractele în paralel cu plecarea fostului antrenor principal.

5 colaboratori ai lui Manchester United, OUT odată cu Michael Carrick

Este vorba despre Travis Binnion, Jonny Evans, Steve Holland, Craig Mawson și Jonathan Woodgate. Astfel, Mauricio Pochettino va fi ajutat în acest mandat al său pe banca tehnică a celor de la Manchester United de oamenii alături de care a lucrat în întreaga sa carieră de până acum ca tehnician, respectiv la Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG, Chelsea și naționala SUA.

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Mai exact, colaboratorii săi sunt Jesus Perez, Miguel D’Agostino, Toni Jimenez, Alec Scott și Sebastiano Pochettino. Acesta din urmă este, în mod destul de evident, unul dintre cei doi fii ai lui. El lucrează ca preparator fizic. Celălalt, Maurizio Pochettino, este fotbalist profesionist și evoluează în prezent la în acest sezon, în faza principală din Conference League.