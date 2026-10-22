Mauricio Pochettino, apariție-surpriză la Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova! De ce a venit în Andorra

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Un nume uriaș al fotbalului mondial și-a făcut apariția la meciul Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova, din etapa a doua a fazei principale Conference League! Mauricio Pochettino (54 de ani), fostul antrenor al unor formații precum Tottenham, Paris Saint-Germain și Chelsea, este prezent în Andorra pentru a urmări confruntarea oltenilor. Celebrul tehnician argentinian are, însă, un motiv cu totul special pentru această vizită: fiul său, Maurizio Pochettino, este titular în echipa gazdelor!

Mauricio Pochettino a venit să-și urmărească fiul în Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova

a avut parte de un spectator de lux. Mauricio Pochettino, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori argentinieni, se află în Andorra și asistă la confruntarea din Conference League. Prezența sa nu are, însă, legătură cu vreo legătură cu campioana României. Explicația este una de familie. Maurizio Pochettino Grippaldi (25 de ani), fiul celebrului tehnician, evoluează la Inter d’Escaldes și a fost titular în partida împotriva Craiovei.

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Astfel, fostul manager al lui Tottenham a avut ocazia să-și urmărească băiatul într-un nou meci european important pentru formația din Andorra. Pentru Maurizio, confruntările din faza principală a Conference League reprezintă un pas important în carieră, după ce și-a petrecut o bună parte a anilor de formare în academiile unor cluburi din Anglia.

Nu este prima dată când Mauricio Pochettino urmărește din tribune un moment important din cariera fiului său. Argentinianul a fost prezent și la partida retur dintre Inter d’Escaldes și Drita, din play-off-ul Conference League, disputată în august 2026. După o dublă manșă echilibrată, calificarea a fost decisă la loviturile de departajare. Maurizio Pochettino a transformat una dintre execuții, contribuind la calificarea istorică a echipei din Andorra în faza principală a unei competiții europene.

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Fiul lui Mauricio Pochettino, titular împotriva Universității Craiova! Cine este Maurizio

Născut pe 30 martie 2001, la Barcelona, Maurizio Pochettino a crescut în lumea fotbalului, într-o perioadă în care tatăl său își construia reputația de antrenor. Tânărul fotbalist a trecut prin academiile celor de la Southampton și Tottenham, cluburi la care Mauricio Pochettino a lucrat ca antrenor principal.

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Ulterior, Maurizio a ajuns la Watford, iar după experiența din Anglia și-a continuat cariera în Spania, la Gimnastic Tarragona și CD Ibiza. În august 2025, a semnat cu Inter d’Escaldes, formație alături de care a obținut calificarea în faza principală din Conference League. Fotbalist de bandă dreaptă, Maurizio este unul dintre jucătorii importanți ai campioanei Andorrei. El a evoluat și în prima etapă europeană a sezonului, în înfrângerea cu Mjällby, scor 0-2.

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Mauricio Pochettino a dus-o pe Tottenham în finala Champions League

Mauricio Pochettino este unul dintre cele mai cunoscute nume ale antrenoratului european din ultimul deceniu. Argentinianul și-a început cariera de tehnician la Espanyol, după care a pregătit Southampton și Tottenham. Cea mai importantă performanță a sa la formația londoneză a fost calificarea în finala Champions League din 2019, pierdută cu Liverpool, scor 0-2.

Ulterior, Pochettino a preluat Paris Saint-Germain, unde a câștigat titlul în Franța, Cupa Franței și Supercupa. După aventura de la PSG, , pe care a pregătit-o în sezonul 2023-2024. În septembrie 2024, Pochettino a fost numit selecționer al Statelor Unite ale Americii, conducând naționala americană și la Campionatul Mondial din 2026.