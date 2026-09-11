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La aproape un deceniu de la unul dintre cele mai spectaculoase sezoane din istoria recentă a celor de la Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino nu acceptă pierderea titlului în fața rivalilor de la Chelsea Londra, pe care avea să-i antreneze în stagiunea 2023/2024. Tehnicianul argentinian consideră că, în urma încălcărilor de regulament comise de rivala londoneză, trofeul ar trebui să ajungă la echipa pe care o pregătea atunci, Tottenham.

De ce a fost sancționată Chelsea?

Supărarea lui Mauricio Pochettino pornește de la încălcările de regulament comise de Chelsea în perioada în care clubul era patronat de Roman Abramovich.

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Conform , valoarea plăților investigate s-ar ridica la aproximativ 47,5 milioane de lire sterline.

„S-a dovedit că au încălcat regulile. Fără îndoială, merităm să fim campioni. Au fost sancționați? Au recunoscut? Atunci gata. Titlul ar trebui să revină echipei de pe locul doi. Dacă am fi avut aceleași reguli, am fi putut transfera jucători care ar fi îmbunătățit echipa”, a declarat Pochettino, potrivit .

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Printre transferurile menționate în documentele cazului se numără cele ale lui Eden Hazard, Willian, David Luiz, Nemanja Matic, Samuel Eto’o, Ramires și Andre Schurrle. Mai mulți dintre aceștia au avut roluri importante în echipele lui Chelsea din perioada respectivă, inclusiv în lotul campion din 2016/2017. Jucătorii nu sunt acuzați de vreo faptă, însă mecanismele financiare ale clubului nu au fost tocmai cele mai regulamentare.

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Chelsea a primit din partea Premier League o amendă de 10,75 milioane de lire, alături de sancțiuni privind transferurile. Separat, Federația Engleză a amendat clubul cu alte 10 milioane de lire după ce Chelsea a recunoscut 74 de încălcări ale regulamentelor privind agenții și intermediarii.

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Ce șanse are Tottenham să primească titlul din 2017?

În acest moment, solicitarea lui Pochettino nu este însoțită de o procedură oficială prin care Premier League să intenționeze să retragă titlul lui Chelsea și să-l acorde lui Tottenham. Actuala conducere a londonezilor beneficiază și de o circumstanță importantă: neregulile au fost descoperite chiar de noii proprietari după preluarea clubului, în 2022, și raportate autorităților fotbalului englez.

Pochettino rămâne însă categoric. În viziunea argentinianului, dacă Chelsea a obținut un avantaj încălcând regulile, Tottenham nu a beneficiat de o luptă în condiții egale și ar trebui recunoscută, la nouă ani distanță, drept campioana Angliei.