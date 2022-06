Mauricio Pochettino, dat afară de la PSG de Kylian Mbappe. Superstarul francez a fost nemulțumit de tactica antrenorului argentinian

Kylian Mbappe a luat cuvântul, după ce și-a prelungit contractul cu PSG până în vara lui 2025. Superstarul francez a criticat tactica din ultimii ani a echipei, când aceasta s-a aflat sub comanda lui Mauricio Pochettino. Argentinianul urmează să fie demis cât de curând de șeicii de pe Parc des Princes și

Mauricio Pochettino pleacă de la PSG din cauza lui Kylian Mbappe. Cum l-a revoltat antrenorul pe supestarul francez

Mauricio Pochettino o pregătește din ianuarie 2021 pe Paris Saint-Germain, echipă cu care a câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă a Franței. Totuși, Mbappe a insistat că parizienii nu mai sperie pe nimeni de când sunt antrenați de sud-american.

„În sezonul trecut nu am fost la fel de înfricoșători, am fost mult mai puțin de neatins. Vrem să ne întoarcem la a fi intimidanți în Franța, ceea ce nu am făcut în ultimii doi ani”, a declarat Kylian Mbappe, pentru .

Plecarea lui Pochettino din capitala Franței întârzie deoarece . Sezonul trecut, cea mai mare dezamăgire trăită de PSG s-a petrecut în UEFA Champions League, după ce a fost eliminată în sferturi de Real Madrid.

Campioana Franței a pierdut avantajul de două goluri în duelul cu „Los Blancos”, iar scorul general a ajuns la 3-2 pentru spanioli în competiția pe care Kylian Mbappe și Paris Saint-Germain n-au câștigat-o niciodată. Atacantul speră ca noul antrenor să spargă gheața și să aducă trofeul în premieră pe Parc des Princes.

„Bineînțeles, Liga Campionilor este obiectivul. Acesta este obiectivul clar și anunțat. Nu trebuie să enumerăm multe alte adjective în ceea ce privește Liga Campionilor. Asta este ceea ce ne dorim”, a adăugat atacantul în vârstă de 23 de ani.

Mbappe vrea să devină golgheterul all-time al lui Paris Saint-Germain

Kylian Mbappe i-a mai pus gând rău unui sud-american. Este vorba despre Edison Cavani, golgheterul all-time al lui PSG. Uruguayanul are 200 de goluri marcate, cu 30 mai multe decât „șeptarul” de pe Parc des Princes.

„Să devin golgheterul absolut al lui PSG și să câștig Champions League-ul? Vreau chiar mai mult decât atât, dar ambele fac parte din obiectivele mele. Desigur, să câștig Champions League-ul este obiectivul principal. Nici măcar nu mai trebuie spuse celelalte.

Asta ne dorim noi. Acum știm că există o cale. Cred că pot realiza și obiectivul de a deveni cel mai bun marcator. Va fi ceva grozav dacă voi reuși să-l îndeplinesc”, a conchis Kylian Mbappe.

