Mauricio Pochettino, declarație ireală după ce PSG l-a adus pe Leo Messi: ”Chelsea a cheltuit mai mult decât noi”

Argentinianul a jucat europeană în deplasarea de la Brugge, scor 1-1, în care a avut o ocazie uriașă de a marca.

Parizienii au avut o campanie de achiziții fantastică în această vară și i-a mai adus pe Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi și Giorgionio Wijnaldum.

PSG l-a transferat pe Leo Messi, dar Mauricio Pochettino mută presiunea la Chelsea

În ciuda numelor sonore ajunse pe Parc des Princes, Mauricio Pochettini a încercat să fenteze evidența în conferința de presă de dinaintea startului Ligii Campionilor și a spus că deși la PSG a venit Leo Messi, formația care este de bătut în acest sezon este Chelsea.

”Există sentimentul că noi și Chelsea suntem echipele ce trebuie bătute pe hârtie, având în vedere cifrele noastre. Realitatea este că Chelsea este campioana en-titre și ea ar trebui să fie echipa de bătut.

În plus, Chelsea a investit chiar mai mult decât Parisul, așa că pentru mine este favorită. Noi am adus mulți jucători, dar acum trebuie să punem bazele pentru a deveni o echipă grozavă”, a fost declarația surprinzătoare a tehnicianului argentinian.

Chelsea, victorie chinuită la debut

Paris Saint-Germain a avut parte de un debutat ratat în Liga Campionilor, remizând pe terenul campioanei Belgiei, Club Brugge. Formația franceză a prestat un joc modest și ar fi putut chiar să piardă întâlnirea.

În plus, Mauricio Pochettino . În finalul primei reprize un contact dur cu Stanley Nsoki a pus sub semnul întrebării prezența lui pe teren în actul secund. Atacantul a forțat, dar a rezistat doar șase minute după reluarea jocului. A fost doborât de un adversar, iar fotbalistul a făcut semne către banca tehnică solicitând înlocuirea.

Campioana Chelsea a început sezonul de Liga Campionilor cu o victorie chinuită în fața campioanei Rusiei, Zenti Sankt Petersburg. Londonezii au dominat jocul de la un capăt la altul, însă nu au marcat decât o singură dată prin Romelu Lukaku.

Messi are un salariu la PSG mai mare decât Neymar

Lionel Messi are un , care câștigă 37 de milioane de euro pe an. Inițial, s-a anunțat că argentianului va primi 35 de milioane de euro pe an, însă în realitate va încasa nu mai puțin de 41 de miloane de euro.

Și detaliile picante nu se opresc aici! Messi a venit așa că a avut parte și de o primă de instalare fabuloasă: 40 de milioane de euro! La un calcul simplu, Messi va câștiga doar aproape 44 de milioane de euro pe an.

La toate acestea se adaugă bonusuri uriașe pentru câștigarea Ligii Campionilor și pentru câștigarea celui de-al șaptea Balon de Aur.