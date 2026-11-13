Mauricio Pochettino, oficial noul antrenor al lui Manchester United! Cât va câștiga pe Old Trafford

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Mauricio Pochettino este noul antrenor al lui Manchester United. Tehnicianul de de 54 de ani a semnat un contract cu „Diavolii roșii” până în iunie 2029.

Mauricio Pochettino, noul antrenor al lui Manchester United. Ce salariu va avea

Vineri, 13 noiembrie, Manchester United a anunțat că a ajuns la un acord cu Mauricio Pochettino și cu Federația de Fotbal a Statelor Unite. Antrenorul argentinian va sosi împreună cu întregul său staff pentru a pregăti guparea de pe Old Trafford, după ce .

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„Mauricio Pochettino a acceptat să devină antrenorul principal al echipei masculine Manchester United începând cu 18 noiembrie.

Clubul a ajuns la un acord cu Federația de Fotbal a Statelor Unite pentru ca Mauricio și membrii staff-ului său să fie eliberați de obligațiile contractuale după încheierea responsabilităților lor la echipa națională masculină a SUA.

Argentinianul este recunoscut pentru stilul său de fotbal ofensiv, de mare intensitate, pentru preocuparea de a construi echipe puternice și unite, precum și pentru rezultatele remarcabile în dezvoltarea individuală a jucătorilor”, este comunicatul oficial emis de Manchester United.

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12 milioane de dolari. Tehnicianul avea o clauză de reziliere de 10 milioane de dolari pentru a pleca de la naționala Statelor Unite ale Americii, alături de care mai avea contract până în vara lui 2030. Pentru a-și aduce și întreg staff-ul în Premier League gruparea de pe Old Trafford a mai fost nevoită să mai achite încă 2 milioane de dolari.

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Potrivit ultimelor informații din Anglia, Mauricio Pochettino va avea un salariu de 10 milioane de lire sterline, dublu față de predecesorul său, Michael Carrick. Asta înseamnă că fostul antrenor de la Tottenham și PSG va fi remunerat cu aproximativ 1 milion de euro pe lună.

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Cariera lui Mauricio Pochettino în antrenorat

Mauricio Pochettino și-a început cariera de antrenor în 2009, la Espanyol, club pentru care a evoluat și ca fotbalist. Argentinianul a făcut pasul în Premier League în ianuarie 2013, când a preluat Southampton. A impresionat prin fotbalul ofensiv și intensitatea echipei sale. În sezonul 2013-2014 a încheiat campionatul pe locul 8, cu 56 de puncte, un record al clubului în Premier League la acel moment.

Rezultatele de la Southampton l-au propulsat la Tottenham, în vara lui 2014. Pochettino a transformat formația londoneză într-o pretendentă la primele locuri, a terminat pe poziția secundă în Premier League, în sezonul 2016-2017, și a obținut patru calificări consecutive în Champions League. Punctul culminant a venit în 2019, când Tottenham a disputat prima finală de UCL din istoria clubului, pierdută, în cele din urmă, cu 0-2 în fața lui Liverpool.

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După despărțirea de Tottenham, în noiembrie 2019, Pochettino a revenit pe bancă în ianuarie 2021, la Paris Saint-Germain, unde a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa Franței. A urmat experiența de la Chelsea, în sezonul 2023-2024, încheiată cu locul 6 în Premier League și o finală de Cupa Ligii. În septembrie 2024 a preluat naționala Statelor Unite, pe care a condus-o până în optimile Campionatului Mondial din 2026.