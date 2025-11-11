Maurizio Sarri a „explodat” după ce a fost învins de Cristi Chivu și a lansat o propunere incredibilă: „A venit timpul”

ADVERTISEMENT

Inter s-a impus cu 2-0 duminică în meciul disputat pe propriul teren contra lui Lazio și a profitat de pașii greșiți făcuți de rivale pentru a urca pe primul loc în Serie A. Antrenorul oaspeților, Maurizio Sarri, a recunoscut faptul că echipa lui Cristi Chivu a meritat victoria, însă chiar și în acest context a criticat dur prestația brigăzii de arbitri.

Maurizio Sarri a „explodat” după Inter – Lazio 2-0. Ce l-a deranjat

În minutul 25 al partidei, la scorul de 1-0 pentru Inter, Lautaro Martinez l-a faultat pe Mattia Zaccagni, iar Maurizio Sarri a fost de părere că gestul trebuia pedepsit cu un cartonaș galben. „Centralul” Gianluca Manganiello nu a fost de acord și i-a arătat antrenorului un galben, pentru proteste.

La final, Sarri a criticat dur decizia și a afirmat că fotbalul italian are nevoie de arbitri străini. „De ce m-am enervat? Dintr-un motiv simplu: Lautaro merita cartonaș galben pentru faultul comis asupra lui Zaccagni. Nu doar că nu a acordat galben, dar l-a forțat pe Zaccagni să părăsească terenul și puteam să primim gol de pe acea parte.

Arbitrul n-a avut niciun impact asupra rezultatului final, Inter ar fi câștigat astăzi cu orice arbitru la centru. Dar cred că a venit timpul să angajăm arbitri din străinătate, pentru că situația e critică. Nu văd niciun arbitru din Italia care să se ridice la nivelul potrivit, în mod sigur nu cel de astăzi (n.r. Gianluca Manganiello)”, a afirmat tehnicianul, conform .

Ce a declarat Maurizio Sarri după eșecul contra lui Inter

Condusă încă din minutul 3, după reușita lui Lautaro Martinez, Lazio nu a avut oportunități importante în prima repriză, iar în partea secundă Bonny a dublat avantajul Interului. Formația din capitala Italiei s-a „trezit” la 0-2 și a creat mai multe ocazii, cea mai mare fiind a lui Gila, a cărui lovitură de cap a izbit bara transversală.

Deși , Maurizio Sarri și-a felicitat elevii pentru prestația de pe San Siro. „Din punct de vedere tehnic, există o diferență mare între noi și ei. Personal, totuși, sunt mulțumit de echipă. Am pierdut, dar am rămas în meci și puteam chiar să îl relansăm. Echipa este în creștere”, a declarat .