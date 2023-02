Maurizio Sarri a pus ochii pe un fotbalist de la CFR: „E un jucător interesant, însă credeam că e mai tânăr”. Antrenorul lui Lazio s-a plâns de gazonul de la Cluj

CFR Cluj nu a a avut forța să producă surpriza și a fost eliminată de Lazio în play-off-ul Conference League, scor 0-1 la general. Campioana României a remizat pe teren propriu, scor 0-0 într-un meci în inferioritate numerică. Maurizio Sarri a declarat la finalul partidei că a rămas impresionat de Ermal Krasniqi.

Maurizio Sarri a pus ochii pe Ermal Krasniqi după CFR Cluj – Lazio 0-0: „E un jucător interesant, credeam însă că e mai tânăr”

Maurizio Sarri a rămas , fotbalistul kosovar transferat de CFR Cluj în iarnă de la FC Ballkani, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Jucătorul în vârstă de 23 de ani a avut o ocazie uriașă de a înscrie în prima repriză, însă mingea a fost respinsă în corner de Maximiano.

„Krasniqi e un jucător interesant, credeam însa ca e mai tânăr”, a declarat Maurizio Sarri, la finalul meciului. Antrenorul italian s-a plâns de starea gazonului de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. Echipa de pe Stadio Olimpico după ce a aterizat la Cluj.

„A fost greu pe acest teren. Echipa s-a adaptat bine la gazon. De aseară mi-am dat seama ce fel de meci vom avea. Îi felicit pe băieți. Sunt mulțumit, inclusiv de Romero, un jucător tânăr pe care ne putem baza. Trebuie însă să-l vedem în mai multe meciuri, dar sunt mulțumit de el dat fiind nivelul la care a jucat pana acum”, au fost cuvintele lui Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri, despre Dan Petrescu: „Are nevoie de mai multă calitate”

Pe lângă duelul din teren, Maurizio Sarri și Dan Petrescu s-au confruntat de la nivelul băncii tehnice. Antrenorul lui Lazio a precizat că „Bursucul” are nevoie de mai mult pentru a antrena în Italia.

„Petrescu are nevoie de mai multă calitate ca să ajungă în Serie A”, a declarat Maurizio Sarri. Deși au pierdut, jucătorii CFR-ului sunt convinși că au practicat un fotbal bun. Atât Camora, cât și Cristi Manea sunt de părere că echipelor din România le va fi greu să o învingă pe campioană dacă se prezintă la fel ca în meciul cu Lazio.

„Per total, echipa a făcut un meci bun. Noi am avut încredere până la final, dar să nu uităm cu cine am jucat. Am ieșit cu capul sus. E păcat, dar nu avem ce să facem. Plec acasă trist, dar am dat tot. Sper să fim aici și anul viitor. Scuffet e cel mai bun portar din campionat, mă bucur că joacă pentru noi.

Trebuia să încercăm, să avem încredere, nu aveam nimic de pierdut. Eu zic totuși că prima repriză a fost foarte bună. Cu această atitudine, va fi greu să ne bată cineva. Le mulțumit și fanilor că au venit în numpăr mare la meci”, a spus Camora

Cristi Manea: „Dacă vom juca așa și în campionat, va fi greu pentru adversari”

De aceeași părere este și Cristi Manea, integralist în meciul lui CFR Cluj cu Lazio. Internaționalul român este convins că echipa pentru care evoluează putea obține mai mult în meciul de la Cluj. „La acea fază a lui Krasniqi, am văzut mingea în poartă. Era incredibil dacă marcam.

Mister ne-a spus că putem face pressing și că așa le putem lua mingea. Acest meci ne-a dat speranțe pentru viitor. dacă vom juca așa și în campionat, va fi greu pentru adversarii noștri.

Am rămas cu multe lucruri pozitive din acest meci, mai ales că am jucat cu o echipă foarte bună, care are în componență jucătopri remarcabili”, au fost cuvintele lui Cristi Manea.