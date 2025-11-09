Sport

Maurizio Sarri, avertisment pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Lazio: „Mergem acolo să obținem un rezultat”. Cuvinte mari pentru antrenorul român

Maurizio Sarri, antrenorul lui Lazio, a prefațat meciul pe care formația din capitala Italiei îl va disputa pe San Siro contra lui Inter. Experimentatul tehnician a vorbit și despre omologul său, Cristi Chivu.
Maurizio Sarri a vorbit despre Cristi Chivu înainte de partida Inter - Lazio. FOTO: colaj Fanatik / Hepta
După ce s-a impus la limită contra lui Kairat Almaty în UEFA Champions League, 2-1, Inter se pregătește pentru un duel complicat în Serie A, pe teren propriu contra lui Lazio. Antrenorul grupării din capitală, Maurizio Sarri, a prefațat întâlnirea la conferința de presă, unde a vorbit și despre Cristi Chivu.

Ce a declarat Maurizio Sarri înainte de Inter – Lazio

Înainte de duelul cu Inter, Maurizio Sarri a recunoscut că vicecampioana Italiei pornește cu prima șansă, deoarece lotul echipei se numără printre cele mai bune din Europa. „Alături de Napoli, sunt echipa cu cel mai puternic lot din campionat, nu multe echipe din Europa sunt superioare lui Inter. Dacă avem impresia că suntem de nivelul lor, suntem pe un drum greșit.

Dar asta nu înseamnă că nu mergem pe San Siro pentru a obține un rezultat. Pentru a face asta, trebuie să fim modești și să avem multă încredere. Nu într-un mod superficial, ci o încredere reală a unor jucători care sunt pregătiți să moară pe teren pentru a realiza ceva”, a afirmat experimentatul antrenor, conform Gazzetta dello Sport.

Cum l-a caracterizat Maurizio Sarri pe Cristi Chivu

Inter a avut evoluții pozitive în mandatul lui Cristi Chivu, iar numele importante din fotbalul italian au scos în evidență calitățile tehnicianului român. Printre aceștia se numără și Maurizio Sarri, care a condus în carieră echipe uriașe, precum Napoli, Chelsea, Juventus și, evident, Lazio.

„Chivu se descurcă foarte bine. M-a impresionat în special prin personalitatea cu care își joacă rolul. Prefer ca o carieră de antrenor să fie precedată de ucenicie, dar el a dovedit că poate deveni un antrenor de top”, a declarat tehnicianul de 66 de ani.

Ce bilanț are Maurizio Sarri în partidele cu Inter

Maurizio Sarri a întâlnit-o de 17 ori pe Inter în cariera de antrenor, iar bilanțul este unul echilibrat: 7 victorii, 3 remize și 7 eșecuri. 6 dintre aceste partide au fost în mandatele tehnicianului pe banca lui Lazio, palmaresul în acest caz fiind de două succese și patru înfrângeri. Ultimul meci în care Lazio a întâlnit-o pe Inter cu Maurizio Sarri pe bancă s-a disputat în ianuarie 2024, în semifinala Supercupei Italiei, și s-a încheiat cu un succes clar al „nerazzurrilor”, 3-0.

