Mauro Icardi, câștig de cauză în procesul intentat de fosta soție. Wanda Nara putea să-l ducă la sapă de lemn

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A venit verdictul final pentru Mauro Icardi în procesul intentat de fosta soție, moderatoarea Wanda Nara. Cererea blondinei putea să-l ducă la sapă de lemn pe celebrul sportiv din Argentina, însă soarta a fost de partea lui.

Mauro Icardi, învingător în divorțul de Wanda Nara

Mauro Icardi (33 ani) și Wanda Nara (39 ani) sunt în proces de divorț din anul 2024, cei doi fiind căsătoriți timp de un deceniu. Atacantul argentinian a primit hotărârea finală, după ce prezentatoarea ceruse o pensie alimentară de peste 400.000 de euro. Vedeta a rămas .

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A fost numită o femeie perfect capabilă să se întrețină singură, însă nu i-a plăcut decizia și a făcut apel. Din păcate, magistrații i-au dat câștig de cauză fotbalistului care este liber de contract după despărțirea de Galatasaray. Vestea a fost făcută publică chiar de sportiv, subliniind că justiția din Italia a fost de partea sa.

Procesul dintre cei doi foști parteneri de viață s-a judecat în Milano, instanța respingând solicitările frumoasei blondine atât la judecata pe fond, cât și la apel. Mai mult decât atât, s-a concluzionat că are o situație financiară foarte bună. Așadar, a fost descrisă drept „tânără, calificată profesional și pe deplin capabilă să genereze venituri în mod independent”.

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„Există o nouă decizie. După ce mi s-au cerut la divorț sumele de 250.000 euro lunar pentru fosta mea soție, 65.000 euro pentru fiecare dintre fiicele mele și 100.000 euro lunar pentru divorț, judecătoarea a RESPINS această nebunie pe 1 iunie 2026”, a mărturisit Mauro Icardi, pe Instagram.

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Mauro Icardi: ”Ce bine că justiția italiană funcționează”

„Neconformându-se cu decizia și din dorința de a continua să-mi fure banii au contestat această hotărâre. Astăzi, 27 iulie 2026, decizia justiției italiene a fost cât se poate de clară: AU DECLARAT-O INADMISIBILĂ, închizând astfel orice tip de reclamații și cereri. Mai rămâne ultimul pas pentru sentința definitivă de divorț.

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Ce bine că justiția italiană funcționează. Dar prin 2024 mă făceau nebun pentru că am depus totul în Italia”, a completat celebrul fotbalist. Mauro Icardi și fosta parteneră de viață s-au căsătorit în 2014. Cei doi au format unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea sportului mondial.

De-a lungul relației sentimentale au apărut numeroase acuzații de infidelitate, urmate de împăcări. Atacantul a trecut, însă, peste povestea de dragoste trăită cu mama copiilor săi. În momentul de față, sportivul are o legătură puternică cu o tânără pe nume China Suarez. Mai mult decât atât, a cerut-o deja în căsătorie.

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În schimb, superba argentiniancă continuă să facă furori în rândul fotbaliștilor. Wanda Nara . Conform jurnalistei Yanina Latorre, vedeta ar fi început în mare secret o relație cu unul dintre cei mai râvniți burlaci, Achraf Hakimi. Starul este separat de fosta soție, Hiba Abouk, încă din anul 2023.