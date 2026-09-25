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Iată cum a reacționat Mauro Icardi după ce a aflat că i-a fost suspendat permisul până în anul 2099. Decizia controversată l-a determinat să aibă o replică dură pentru autoritățile din țara sa natală, Argentina.

Mauro Icardi, fără permis de conducere până în 2099

Mauro Icardi (33 ani) pare că este urmărit de ghinion în ultima vreme. E în proces de divorț cu mama fiicelor sale cu care nu a ajuns la nicio neînțelegere, deși a primit . Fosta soție, Wanda Nara, a rămas care i-a dat o replică care nu i-a fost deloc pe plac.

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Frumoasa prezentatoare a fost certată pentru pensia alimentară uriașă pe care o solicită în condițiile în care are venituri foarte bune. În schimb, fotbalistul argentinian este liber de contract de o perioadă destul de lungă. Acum, a primit încă o lovitură și a rămas fără permis de conducere. Carnetul i-a fost suspendat pentru o perioadă îndelungată.

Autoritățile din Argentina, prin intermediul Ministerului Transporturilor, au anunțat că nu va mai avea voie să se urce la volan până în 2099. Decizia a fost luată după ce sportivul a încălcat regulile de circulație. Iubita atacantului, actrița și cântăreața China Suarez (34 ani), a fost filmată într-o ipostază care i-ar fi putut fi fatală.

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Tânăra a ieșit cu capul pe geam, în afara plafonului autoturismului. În plus, filmarea care îi arată pe cei doi încălcând legea demonstrează că jucătorul a primit interdicția de a nu mai conduce vreme de 73 de ani și pentru că ar fi avut permisul de conducere expirat. Cu toate acestea, Mauro Icardi se apără și spune că nu este deloc așa.

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„Aș vrea să știu cum mi-au putut invalida permisul italian, care este valabil până în 2029. Mi se pare destul de ciudat că până și Ministerul Transporturilor mă urmărește. Mai bine vă apucați să reparați drumurile. Faceți-vă treaba în loc să leneviți”, a scris fotbalistul, pe rețelele sociale.

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ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA 🚘⚠️ Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo. Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. — Ministerio de Transporte (@TransportePBA)

Ce spune Ministerul Transporturilor despre Mauro Icardi

Suspendarea permisului de conducere în cazul lui Mauro Icardi arată că, tehnic vorbind, nu va putea conduce până la vârsta de 105 ani. În schimb, jucătorul de fotbal poate obține un nou carnet, dar pentru a ajunge în acest punct trebuie să fie supus unei evaluări. În felul acesta medicii se asigură că este apt să conducă.

„ICARDI LA VOLAN CU UN PERMIS EXPIRAT. Eugenia «la China» Suárez și-a desfăcut centura de siguranță și și-a scos cea mai mare parte a corpului pe geam, în timp ce Mauro Icardi a continuat să conducă. În urma publicării videoclipului, am confirmat că Icardi avea permisul de conducere expirat.

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De aceea am dispus descalificarea sa preventivă. Înainte de a obține un nou permis, trebuie să fie evaluat pentru a se stabili aptitudinea sa de a conduce. Siguranța rutieră nu permite excepții”, se arată în postarea de pe rețeaua X făcută publică de Ministerul Transporturilor din Argentina.