Mauro Pederzoli a primit mesaje de la doi internaționali români după ce a semnat cu Rapid

Ce au vorbit Dennis Man și Mauro Pederzoli, după ce italianul a ajuns la Rapid

Mauro Pederzoli a lucrat cu Dennis Man și cu Valentin Mihăilă la Parma. Italianul a fost directorul sportiv al galben-albaștrilor în perioada mai 2021 – iunie 2025. Noul oficial al Rapidului n-a uitat de foștii săi fotbaliști cu care păstrează și acum legătura.

„Cu Man nu am avut ocazia să vorbesc, dar cu Mihăilă am vorbit. Am primit mesaje de la ambii și erau foarte, foarte fericiți (n.r. că a ales să semneze cu Rapid).

Cu domnul Lucescu și domnul Petrescu nu am vorbit, dar sigur va exista o șansă să mă întâlnesc cu domnul Lucescu la revenirea în România și să discutăm toate chestiunile relevante”, a declarat Mauro Pederzoli, potrivit .

„Vrem să concurăm la vârful clasamentului, pentru locurile europene. Vor veni câțiva jucători noi”

Italianul, alături de Costel Gâlcă, vrea să îi readucă pe alb-vișinii pe culmile gloriei. Formația de sub Podul Grant n-a mai câștigat titlul de campioană din sezonul 2002-2003.

„Bineînțeles, vrem să concurăm la vârful clasamentului, pentru locurile europene. Avem un antrenor nou acum, iar cel mai important lucru este să înțelegem cum vede antrenorul această echipă, acești jucători.

Mercato este deschis, iar să ai o perioadă de transferuri atât de mare reprezintă o oportunitate. Îți permite să înțelegi nivelul echipei și apoi să faci intervențiile necesare. Nu-mi plac revoluțiile, iar un club precum Rapid trebuie să analizeze atent și profund fiecare situație.

Sigur că vor veni câțiva jucători noi, dar nu cred că vom efectua multe schimbări”, a fost mesajul directorului sportiv al Rapidului.