Sport

Mauro Pederzoli l-a auzit pe Cristi Manea că vrea să plece de la Rapid și nu s-a ferit de cuvinte: „Nimeni nu este mai presus de club”

Mauro Pederzoli a reacționat imediat ce Cristi Manea a anunțat că își dorește să meargă la un club unde să fie titular meci de meci și să se lupte pentru un loc la națională
FANATIK
08.08.2025 | 11:25
Mauro Pederzoli la auzit pe Cristi Manea ca vrea sa plece de la Rapid si nu sa ferit de cuvinte Nimeni nu este mai presus de club
ULTIMA ORĂ
Mauro Pederzoli a reacționat la dorința lui Cristi Manea de a părăsi Rapidul. Foto: Colaj FANATIK

Mauro Pederzoli, noul director sportiv al Rapidului, a reacționat la declarațiile făcute de Cristi Manea la finalul partidei cu Botoșani. Fundașul lateral și-a exprimat dorința de a merge la un club unde să evolueze meci de meci pentru a-și atinge obiectivul final, acela de a juca pentru echipa națională.

ADVERTISEMENT

Mauro Pederzoli, răspuns clar pentru Cristi Manea: „Rapid este pe primul loc”

Transferul lui Cristi Manea la Rapid nu a fost unul foarte reușit. Fostul fundaș dreapta al lui CFR Cluj nu a fost o piesă foarte importantă nici în angrenajul lui Marius Șumudică și nu pare să fie nici în echipa pe care Costel Gâlcă vrea să se bazeze.

În 4 meciuri din acest sezon, Manea a evoluat aproximativ 200 de minute, iar acest lucru nu îl mulțumește deloc pe fotbalistul ce vrea să intre în raza lui Mircea Lucescu. Fundașul lateral al giuleștenilor și-a exprimat dorința de a pleca la o echipă unde să fie om de bază, iar Mauro Pederzoli, noul director sportiv al formației de sub Podul Grant, a reacționat:

ADVERTISEMENT

„Așa se întâmplă peste tot, nu doar la Rapid. Cine joacă este fericit, iar cine nu joacă este mai puțin fericit. Accept acest lucru pentru că este normal. Ceea ce nu accept este lipsa de profesionalism! Nu este cazul aici, pentru că Manea se antrenează bine în fiecare zi și joacă foarte bine atunci când este utilizat. 

Manea este un jucător al Rapidului și suntem mulțumiți de el. Rapid este pe primul loc. Nimeni nu este mai presus de club, nimeni! Nu am primit o ofertă pentru el, deci lucrurile sunt ok din punctul meu de vedere”, a transmis Pederzoli, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

Ce a spus Cristi Manea la flash-interviu

Manea a fost de două ori titular pentru Rapid, însă a fost schimbat pe parcurs, în timp ce în alte două meciuri a intrat pe finalul partidei. Deși nu are foarte multe minute pe teren, Manea a reușit să ofere două assisturi pentru echipa sa, însă asta nu pare să fie destul pentru a-l convinge pe Costel Gâlcă să-l facă integralist.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România,...
Digisport.ro
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul

Conform informațiilor obținute de FANATIK, Gençlerbirliği, formație din prima ligă a Turciei, este interesată de serviciile fundașului lateral dreapta. Acolo, Cristi Manea ar deveni coleg cu Daniel Popa, fostul atacant de la ”U” Cluj, Chindia, Dinamo și FCSB.

ADVERTISEMENT

„Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau… Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e valabilă perioada de transferuri. Momentan, mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla”, a declarat Manea la flash-interviu după meciul cu Botoșani.

Raportul Wyscout după remontada din FCSB – Drita. Cum a întors campioana României...
Fanatik
Raportul Wyscout după remontada din FCSB – Drita. Cum a întors campioana României meciul de pe Arena Națională
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. Mirel Rădoi a renunțat la un jucător...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. Mirel Rădoi a renunțat la un jucător după U Craiova – Trnava 3-0
Tatăl lui Assad Al Hamlawi, interviu după U Craiova – Trnava 3-0: „Va...
Fanatik
Tatăl lui Assad Al Hamlawi, interviu după U Craiova – Trnava 3-0: „Va fi golgheterul echipei”. Video exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!