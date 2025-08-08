Mauro Pederzoli l-a auzit pe Cristi Manea că vrea să plece de la Rapid și nu s-a ferit de cuvinte: „Nimeni nu este mai presus de club”

Mauro Pederzoli, noul director sportiv al Rapidului, a reacționat la declarațiile făcute de Cristi Manea la finalul partidei cu Botoșani. Fundașul lateral și-a exprimat dorința de a merge la un club unde să evolueze meci de meci pentru a-și atinge obiectivul final, acela de a juca pentru echipa națională.

Mauro Pederzoli, răspuns clar pentru Cristi Manea: „Rapid este pe primul loc”

Transferul lui Cristi Manea la Rapid nu a fost unul foarte reușit. Fostul fundaș dreapta al lui CFR Cluj vrea să se bazeze.

În 4 meciuri din acest sezon, Manea a evoluat aproximativ 200 de minute, iar acest lucru nu îl mulțumește deloc pe fotbalistul ce vrea să intre în raza lui Mircea Lucescu. Fundașul lateral al giuleștenilor și-a exprimat dorința de a pleca la o echipă unde să fie om de bază, iar Mauro Pederzoli, noul director sportiv al formației de sub Podul Grant, a reacționat:

„Așa se întâmplă peste tot, nu doar la Rapid. Cine joacă este fericit, iar cine nu joacă este mai puțin fericit. Accept acest lucru pentru că este normal. Ceea ce nu accept este lipsa de profesionalism! Nu este cazul aici, pentru că Manea se antrenează bine în fiecare zi și joacă foarte bine atunci când este utilizat.

Manea este un jucător al Rapidului și suntem mulțumiți de el. Rapid este pe primul loc. Nimeni nu este mai presus de club, nimeni! Nu am primit o ofertă pentru el, deci lucrurile sunt ok din punctul meu de vedere”, a transmis Pederzoli, conform

Ce a spus Cristi Manea la flash-interviu

Manea a fost de două ori titular pentru Rapid, însă a fost schimbat pe parcurs, în timp ce în alte două meciuri a intrat pe finalul partidei. Deși nu are foarte multe minute pe teren, Manea a reușit să ofere două assisturi pentru echipa sa, însă asta nu pare să fie destul pentru a-l convinge pe Costel Gâlcă să-l facă integralist.

Conform informațiilor obținute de FANATIK, Acolo, Cristi Manea ar deveni coleg cu Daniel Popa, fostul atacant de la ”U” Cluj, Chindia, Dinamo și FCSB.

„Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau… Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e valabilă perioada de transferuri. Momentan, mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla”, a declarat Manea la flash-interviu după meciul cu Botoșani.