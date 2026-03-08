Max Allegri, reacție surpriză după AC Milan – Inter 1-0 și o nouă victorie în fața lui Cristi Chivu: „Obiectivul nostru nu este câștigarea campionatului”

ADVERTISEMENT

La fel ca în turul campionatului, . Echipa lui Cristi Chivu a ratat câteva ocazii importante, iar pe final i-a fost refuzat un penalty. Max Allegri, antrenorul „rossonerilor”, a fost extrem de rezervat la finalul partidei, spunând că obiectivul echipei sale nu este câștigarea titlului.

Milan a învins-o din nou pe Inter, dar Allegri nu se gândește la „Scudetto”

Unicul gol al meciului de pe San Siro a fost semnat în minutul 35, de către ecuadorianul Pervis Estupinian. Respectiva reușită i-a adus Milanului victoria, dar chiar și așa, Max Allegri rămâne rezervat în ceea ce privește șansele la titlu ale echipei sale, declarând că obiectivul „rossonerilor” în actuala stagiune este cu totul altul.

„Victoria pe care am obținut-o astăzi este un rezultat care ne oferă foarte multă încredere. De șapte luni muncim din greu pentru a ajunge în punctul în care ne aflăm în momentul de față. De acum, din martie, încep meciurile importante. Nu ne gândim la titlu, deficitul de șapte puncte este o diferență foarte mare. Obiectivul nostru este să ne calificăm în Liga Campionilor”, a explicat tehnicianul lui Milan pentru DAZN.

În plus, Allegri a mai precizat faptul că odată ce Inter a fost eliminată din Liga Campionilor, echipa lui Chivu va putea să se concentreze mult mai bine pe meciurile din Serie A, iar acest lucru o va face o echipă extrem de pragmatică, care va ceda puncte foarte greu.

Inter rămâne lider în Serie A, dar statisticile sunt îngrijorătoare pentru Chivu

În urma rezultatului înregistrat duminică seară, echipa lui rămâne pe primul loc în Italia. Avansul din fruntea clasamentului s-a diminuat însă la șapte lungimi, dar mai îngrijorătoare sunt statisticile. În acest sezon, Milan a învins-o pe Inter în ambele meciuri din campionat, iar ultima dată când s-a întâmplat asta, „rossonerii” au câștigat titlul (stagiunea 2010/2011).

De asemenea, „nerazzurrii” au ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în fața marii rivale în toate competițiile. În aceste ultime șapte partide, Milan s-a impus de cinci ori, iar celelalte două întâlniri s-au încheiat la egalitate. Ba mai mult, de trei meciuri Inter nu reușește să marcheze în „Derby della Madonnina”, lucru care nu s-a mai întâmplat din 2004.