Sport

Max Allegri, reacție surpriză după AC Milan – Inter 1-0 și o nouă victorie în fața lui Cristi Chivu: „Obiectivul nostru nu este câștigarea campionatului”

Chivu a pierdut al doilea „Derby della Madonnina” în calitate de antrenor al lui Inter. Vezi ce a declarat omologul său, Max Allegri, la finalul partidei de pe San Siro.
Dragos Petrescu
09.03.2026 | 01:03
Max Allegri reactie surpriza dupa AC Milan Inter 10 si o noua victorie in fata lui Cristi Chivu Obiectivul nostru nu este castigarea campionatului
ULTIMA ORĂ
Max Allegri îl bate din nou pe Chivu, dar rămâne rezervat // Sursă foto: DAZN
ADVERTISEMENT

La fel ca în turul campionatului, AC Milan s-a impus la limită în marele derby cu Inter și în runda cu numărul #28 din Serie A, scor 1-0. Echipa lui Cristi Chivu a ratat câteva ocazii importante, iar pe final i-a fost refuzat un penalty. Max Allegri, antrenorul „rossonerilor”, a fost extrem de rezervat la finalul partidei, spunând că obiectivul echipei sale nu este câștigarea titlului.

Milan a învins-o din nou pe Inter, dar Allegri nu se gândește la „Scudetto”

Unicul gol al meciului de pe San Siro a fost semnat în minutul 35, de către ecuadorianul Pervis Estupinian. Respectiva reușită i-a adus Milanului victoria, dar chiar și așa, Max Allegri rămâne rezervat în ceea ce privește șansele la titlu ale echipei sale, declarând că obiectivul „rossonerilor” în actuala stagiune este cu totul altul.

ADVERTISEMENT

Victoria pe care am obținut-o astăzi este un rezultat care ne oferă foarte multă încredere. De șapte luni muncim din greu pentru a ajunge în punctul în care ne aflăm în momentul de față. De acum, din martie, încep meciurile importante. Nu ne gândim la titlu, deficitul de șapte puncte este o diferență foarte mare. Obiectivul nostru este să ne calificăm în Liga Campionilor”, a explicat tehnicianul lui Milan pentru DAZN.

În plus, Allegri a mai precizat faptul că odată ce Inter a fost eliminată din Liga Campionilor, echipa lui Chivu va putea să se concentreze mult mai bine pe meciurile din Serie A, iar acest lucru o va face o echipă extrem de pragmatică, care va ceda puncte foarte greu.

ADVERTISEMENT
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Digi24.ro
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”

Inter rămâne lider în Serie A, dar statisticile sunt îngrijorătoare pentru Chivu

În urma rezultatului înregistrat duminică seară, echipa lui Chivu rămâne pe primul loc în Italia. Avansul din fruntea clasamentului s-a diminuat însă la șapte lungimi, dar mai îngrijorătoare sunt statisticile. În acest sezon, Milan a învins-o pe Inter în ambele meciuri din campionat, iar ultima dată când s-a întâmplat asta, „rossonerii” au câștigat titlul (stagiunea 2010/2011).

L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția...
Digisport.ro
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
ADVERTISEMENT

De asemenea, „nerazzurrii” au ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în fața marii rivale în toate competițiile. În aceste ultime șapte partide, Milan s-a impus de cinci ori, iar celelalte două întâlniri s-au încheiat la egalitate. Ba mai mult, de trei meciuri Inter nu reușește să marcheze în „Derby della Madonnina”, lucru care nu s-a mai întâmplat din 2004.

Marea rivală Milan, coșmarul absolut al lui Cristi Chivu la Inter! De 15...
Fanatik
Marea rivală Milan, coșmarul absolut al lui Cristi Chivu la Inter! De 15 ani nu se mai întâmplase asta în „Derby della Madonnina”
Probleme mari pentru Craiova după egalul cu Rapid: 3 jucători suspendați pentru prima...
Fanatik
Probleme mari pentru Craiova după egalul cu Rapid: 3 jucători suspendați pentru prima etapă din play-off, iar Al Hamlawi s-a accidentat
Radu Petrescu de Italia! Interul lui Cristi Chivu, gol anulat în prelungiri cu...
Fanatik
Radu Petrescu de Italia! Interul lui Cristi Chivu, gol anulat în prelungiri cu Milan după o fază ca la Petrolul – FC Argeș. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a...
iamsport.ro
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a auzit că Mirel Rădoi revine la echipa finanțată de Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!