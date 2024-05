Max Profețiile lui Mitică Dragomir pentru lotul cu care Edi Iordănescu merge la Euro 2024. Ce cotă avem la titlul european

Campionatul European din Germania se apropie cu pași repezi, iar „tricolorii” stau cu sufletul la gură. Dumitru Dragomir a dat pronosticuri pentru

pe care se gândește să îi convoace pentru amicalele din luna iunie. România va juca pe 4 iunie cu Bulgaria și pe 7 iunie cu Liechtenstein. Poate fi ultima șansă ca „tricolorii” să se remarce înainte ca selecționerul să definitiveze lotul pe care îl va deplasa în Germania

Horia Ivanovici: „Cote să facă parte din lotul pentru turneul final. Vladimir Screciu în lotul pentru Euro 2024, cotă 1,85, Louis Munteanu cotă 1,70, Mitriță cotă 1,75, Șut cotă 1,65, Camora 2,50, Mogoș 2,40, Bîrligea, cotă 4,00. Ce zici, îl ia pe Bîrligea?”

Dumitru Dragomir: „Eu l-aș lua pe Bîrligea, după ultimul gol pe care l-a dat. Dar Edi nu cred că îl ia”.

Horia Ivanovici: „Chipciu cotă 4,00”.

Dumitru Dragomir: „Cine e fundaș la națională mai bun decât Chipciu?”.

Horia Ivanovici: „Rațiu”.

Dumitru Dragomir: „Du-te, bă, de aici”.

Horia Ivanovici: „Rațiu joacă împotriva lui Vinicius…”.

Dumitru Dragomir: „Lasă-mă în pace! Chipciu e peste toți! L-aș băga titular peste toți”.

Horia Ivanovici: „Borza are cotă 5,50, mare de tot, că nu îl prea ia”.

Dumitru Dragomir: „Nu îl ia. Încă nu e copt”.

Horia Ivanovici: „Andres Dumitrescu, cotă 5,50”.

Dumitru Dragomir: „Nu e copt”.

Horia Ivanovici: „Claudiu Petrila, cotă 5,00”.

Dumitru Dragomir: „Nu e copt”.

Horia Ivanovici: „Budescu, cotă 35,00. Poate le cântă ceva”.

Dumitru Dragomir: „E băiat simpatic Budescu”.

Ce șanse are naționala României să câștige turneul final

Dumitru Dragomir crede că România are șanse mari să treacă de Grupa E, acolo unde le are ca adversare pe Ucraina, Slovacia și Belgia. O singură dată a reușit naționala noastră să iasă din grupe la un Campionat European, în 2000, când am ajuns până în faza sferturilor.

Horia Ivanovici: „Știi cât e cota la MAX BET dacă România ia Euro?”.

Dumitru Dragomir: „Ar trebui să îi dea 3 miliarde la 1”.

Horia Ivanovici: „E 150,oo!. Dacă terminăm locurile 1-16. Știi cât e cota? 1,70”.

Dumitru Dragomir: „Păi cum dracu, nici în primele 14 nu terminăm?”.

Horia Ivanovici: „Adică să ieși din grupă. Eu zic că merită cotă 1,70 la MAX BET”.

Dumitru Dragomir: „Și eu zic că iese. Se păcălește MAX BET cu cota asta. Eu zic că ieșim din grupe”.

