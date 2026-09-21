Sport

Doliu în lumea ciclismului! Unul dintre cei mai importanți sportivi a murit după ce ar fi lovit un cerb în timpul unui antrenament

Max Riese, unul dintre cei mai cunoscut sportivi de ultra-ciclism din lume, a fost implicat într-un accident fatal. Germanul revenise acum o lună din Asia, unde a parcurs un traseu extrem.
Gabriel Neagu
21.09.2026 | 10:07
Doliu in lumea ciclismului Unul dintre cei mai importanti sportivi a murit dupa ce ar fi lovit un cerb in timpul unui antrenament
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Max Riese a decedat după ce ar fi lovit un cerb în timpul antrenamentului. sursa foto: colaj fanatik / instagram @kleineriese, hepta
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Max Riese a devenit cunoscut la nivel mondial după ce a câștigat mai multe curse desfășurate pe trasee extreme. Sportivul a pedalat prin zone muntoase izolate și deșerturi.

Max Riese a murit după a lovit un cerb

Max Riese se antrena, marți, în apropiere de Salzburg. În timpul unei coborâri, la Rossfeld, oraș la granița dintre Germania și Austria, ciclistul german ar fi intrat într-o coliziune cu un cerb ieșit pe șosea, arată primele concluzii ale polițiștilor. Impactul ar fi fost atât de mare încât bicicleta sa s-ar fi rupt.

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Sportivul a fost găsit de o femeie, în jurul orei 20:10, care a sunat echipajele de intervenție. În ciuda eforturilor, paramedicii germani nu l-au putut salva pe Max Riese.

Poliția federală a deschis o anchetă pentru a afla cauzele. Anchetatorii au adus la fața locului un expert tehnic pentru a afla filmul decesului ciclistului. Tragedia a fost confirmată și de comunitatea de cicliști Grav Grav, fondată chiar de către Max Riese:

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”Cu inima extrem de grea împărtășim vestea că Max Riese a decedat într-un accident fatal pe 15.09.2026. Lasă în urmă un spațiu de neînlocuit, în comunitatea Grav Grav, dar mai ales pentru familia lui, pentru Lisa și pentru cei mai apropiați. Spiritul tău va trăi mai departe în inimile noastre, în ideile noastre și în acțiunile noastre. Vei fi dorit mai mult decât pot exprima cuvintele. Ne vedem, Max”, se arată în postarea publicată de Grav Grav, pe Instagram.

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Max Riese a fost unul dintre cicliștii de top

Sportivul german, mutat în Austria, de abia se întorsese din una dintre cele mai extreme competiții de ciclism din lume: „Cursa Muntelui Drumului Mătăsii” din Kârgâzstan. Max Riese a parcurs 2.000 de kilometri, complet singur, pe teren uneori impracticabil. Pe lângă distanțele lungi, traseul este îngreunat de diferențele de temperaturi resimțite.

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Sportivul a câștigat, anul trecut, ”Cursa Muntelui Elen”, o competiție de anduranță extremă. A parcurs 922 de kilometri, în 3 zile, pe potecile de pietriș, traseele stâncoase și drumurile asfaltate din munții Pindus, Grecia.

În ciuda originlor sale germane, Max Riese a concurat pentru Austria și a obținut aurul. El a terminat la doar 24 de minute înaintea vicecampionului competiției, Marc Buchel (Elveția).

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Germanul a fost cunoscut la nivel mondial, după ce, tot anul trecut, a făcut traseul Salzburg – Muntele Gaisberg de 95 de ori. Scopul traseului era să acopere de trei ori suprafața muntelui Everest. Max Riese a reușit performanța, pe ploaie, în 37 de ore, 37 de minute și 43 de secunde.

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