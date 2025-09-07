Sport

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei: „Mașina a zburat!”. Moment uluitor cu cei doi piloți ai McLaren în prim-plan. Video

Max Verstappen a câștigat a treia sa cursă din acest sezon de Formula 1 la Monza, unde cei doi piloți ai McLaren au fost implicați într-un moment incredibil.
Bogdan Mariș
07.09.2025 | 19:35
Max Verstappen a castigat Marele Premiu al Italiei Masina a zburat Moment uluitor cu cei doi piloti ai McLaren in primplan Video
ULTIMA ORĂ
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei. FOTO: F1 (X)

Campionul mondial en-titre Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu al Italiei, al treilea său triumf din acest sezon, după cele din Japonia și Emilia-Romagna. Podiumul a fost completat de cei doi piloți ai McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, care au fost implicați într-un moment inedit spre finalul cursei.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Reacția lui Max Verstappen după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei

Victoria din Marele Premiu al Italiei a fost cel de-al 66-lea succes pentru Max Verstappen în cariera sa de pilot de Formula 1. El a spus la final că a simțit că mașina sa a „zburat” pe întreaga durată a cursei. Verstappen le-a mulțumit și colegilor săi din echipă în urma triumfului răsunător.

„O zi foarte bună pentru noi, turul unu nu a fost foarte bun, dar după mașina a zburat, am intrat la boxe la momentul potrivit. O execuție foarte bună din partea întregii echipe, mă simt foarte bine să câștig aici.  

ADVERTISEMENT

Am văzut că ritmul mașinii a fost foarte bun, am revenit la conducerea cursei. Voi încerca să mai câștig, o luăm pas cu pas, a fost un week-end incredibil pentru noi”, a spus Max Verstappen, după ce a triumfat în Marele Premiu al Italiei.

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei

Plecat din pole position la Marele Premiu al Italiei, Max Verstappen s-a impus convingător la Monza, cu un timp de 1:13:24.325. La 19 secunde în urma sportivului batav a încheiat Lando Norris, iar podiumul a fost completat de celălalt pilot al McLaren, Oscar Piastri.

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

Verstappen rămâne pe locul 3 în clasamentul piloților după această cursă, cu 230 de puncte, însă acesta s-a apropiat de poziția secundă, ocupată de Lando Norris (293 puncte). Până la finalul sezonului vor mai avea loc alte opt curse, următorul Mare Premiu fiind cel din Azerbaijan, programat pe 21 septembrie.

ADVERTISEMENT
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit...
Digisport.ro
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”

Lando Norris şi Oscar Piastri, implicaţi într-un moment incredibil spre finalul cursei

În turul 48 al cursei, Lando Norris a fost încetinit de o oprire foarte lungă la boxe și a pierdut foarte mult timp față de liderul Verstappen, dar și de colegul său, Oscar Piastri, câștigător în urmă cu o săptămână în Marele Premiu al Olandei. În acest context, echipa McLaren i-a cerut australianului să îi cedeze poziția secundă coechipierului său, iar după o scurtă ezitare Piastri a făcut acest lucru.

„Parcă am spus că o oprire lungă la boxe face parte dintr-o cursă. Nu înțeleg ce s-a schimbat”, a afirmat inițial Piastri, care mai apoi a acceptat însă decizia. „Pot aprecia faptul că a fost un lucru dureros într-un fel, dar ai luat decizia corectă”, a fost replica inginerulului de la McLaren.

ADVERTISEMENT

Clasamentul piloților după Marele Premiu al Italiei

  1. Oscar Piastri (McLaren Mercedes) – 324 puncte
  2. Lando Norris (McLaren Mercedes) – 293
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing Honda) – 230
  4. George Russell (Mercedes) – 194
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 163
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 117
  7. Alexander Albon (Williams Racing) – 70
  8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 66
  9. Isack Hadjar (RB Honda RBPT) – 38
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber Ferrari) – 37
  11. Lance Stroll (Aston Martin Aramco Mercedes) – 32
  12. Fernando Alonso (Aston Martin Aramco Mercedes) – 30
  13. Esteban Ocon (Haas Ferrari) – 28
  14. Pierre Gasly (Alpine Renault) – 20
  15. Liam Lawson (Red Bull Racing Honda) – 20
  16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber Ferrari) – 18
  17. Oliver Bearman (Haas Ferrari) – 16
  18. Carlos Sainz Jr. (Williams Racing) – 16
  19. Yuki Tsunoda (RB Honda RBPT) – 12
  20. Franco Colapinto (Alpine Renault) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine Renault) – 0

Clasamentul constructorilor după Marele Premiu al Italiei

  1. McLaren Mercedes – 617 puncte
  2. Ferrari – 280
  3. Mercedes – 260
  4. Red Bull Racing Honda – 239
  5. Williams Racing – 86
  6. Aston Martin Aramco Mercedes – 62
  7. RB Honda RBPT – 61
  8. Kick Sauber Ferrari – 55
  9. Haas Ferrari – 44
  10. Alpine Renault – 20
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Două partide se joacă...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Două partide se joacă acum. Un fotbalist din Superligă este titular
Dani Coman, sfat prețios pentru Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă: „Îmi amintește de...
Fanatik
Dani Coman, sfat prețios pentru Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă: „Îmi amintește de perioada mea la Rapid”
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea...
Fanatik
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul?
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Bă, nu veni când semnează contractul! Ce ești tu, impresarul lui?! Cine a...
iamsport.ro
'Bă, nu veni când semnează contractul! Ce ești tu, impresarul lui?! Cine a semnat pentru Alanya, Gică sau Ianis?'. Și-a ieșit din minți după ce Hagi jr. a fost prezentat în Turcia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!