Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei: „Mașina a zburat!”. Moment uluitor cu cei doi piloți ai McLaren în prim-plan. Video

Campionul mondial en-titre Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu al Italiei, al treilea său triumf din acest sezon, după cele din Japonia și . Podiumul a fost completat de cei doi piloți ai McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, care au fost implicați într-un moment inedit spre finalul cursei.

UPDATE: Reacția lui Max Verstappen după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei

Victoria din Marele Premiu al Italiei a fost cel de-al 66-lea succes pentru Max Verstappen în cariera sa de pilot de Formula 1. El a spus la final că a simțit că mașina sa a „zburat” pe întreaga durată a cursei. Verstappen le-a mulțumit și colegilor săi din echipă în urma triumfului răsunător.

„O zi foarte bună pentru noi, turul unu nu a fost foarte bun, dar după mașina a zburat, am intrat la boxe la momentul potrivit. O execuție foarte bună din partea întregii echipe, mă simt foarte bine să câștig aici.

Am văzut că ritmul mașinii a fost foarte bun, am revenit la conducerea cursei. Voi încerca să mai câștig, o luăm pas cu pas, a fost un week-end incredibil pentru noi”, a spus Max Verstappen, după ce a triumfat în Marele Premiu al Italiei.

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei

Plecat din pole position la Marele Premiu al Italiei, Max Verstappen s-a impus convingător la Monza, cu un timp de 1:13:24.325. La 19 secunde în urma sportivului batav a încheiat Lando Norris, iar podiumul a fost completat de celălalt pilot al McLaren, Oscar Piastri.

Verstappen rămâne pe locul 3 în clasamentul piloților după această cursă, cu 230 de puncte, însă acesta s-a apropiat de poziția secundă, ocupată de Lando Norris (293 puncte). Până la finalul sezonului vor mai avea loc alte opt curse, următorul Mare Premiu fiind cel din Azerbaijan, programat pe 21 septembrie.

Lando Norris şi Oscar Piastri, implicaţi într-un moment incredibil spre finalul cursei

În turul 48 al cursei, Lando Norris a fost încetinit de o oprire foarte lungă la boxe și a pierdut foarte mult timp față de liderul Verstappen, dar și de colegul său, . În acest context, echipa McLaren i-a cerut australianului să îi cedeze poziția secundă coechipierului său, iar după o scurtă ezitare Piastri a făcut acest lucru.

Here's the McLaren team radio moment 📻🔊 — Formula 1 (@F1)

„Parcă am spus că o oprire lungă la boxe face parte dintr-o cursă. Nu înțeleg ce s-a schimbat”, a afirmat inițial Piastri, care mai apoi a acceptat însă decizia. „Pot aprecia faptul că a fost un lucru dureros într-un fel, dar ai luat decizia corectă”, a fost replica inginerulului de la McLaren.

Clasamentul piloților după Marele Premiu al Italiei

Oscar Piastri (McLaren Mercedes) – 324 puncte Lando Norris (McLaren Mercedes) – 293 Max Verstappen (Red Bull Racing Honda) – 230 George Russell (Mercedes) – 194 Charles Leclerc (Ferrari) – 163 Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 Alexander Albon (Williams Racing) – 70 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 Isack Hadjar (RB Honda RBPT) – 38 Nico Hulkenberg (Kick Sauber Ferrari) – 37 Lance Stroll (Aston Martin Aramco Mercedes) – 32 Fernando Alonso (Aston Martin Aramco Mercedes) – 30 Esteban Ocon (Haas Ferrari) – 28 Pierre Gasly (Alpine Renault) – 20 Liam Lawson (Red Bull Racing Honda) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber Ferrari) – 18 Oliver Bearman (Haas Ferrari) – 16 Carlos Sainz Jr. (Williams Racing) – 16 Yuki Tsunoda (RB Honda RBPT) – 12 Franco Colapinto (Alpine Renault) – 0 Jack Doohan (Alpine Renault) – 0

Clasamentul constructorilor după Marele Premiu al Italiei