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, după o cursă absolut spectaculoasă, cu zeci de răsturnări de situație la șefia clasamentului. În lupta pentru victorie s-a aflat și George Russell, care i-a pus din nou probleme pilotului olandez. Cei doi au pornit un mic război încă din antrenamente, iar Verstappen l-a continuat după întrecerea de sâmbătă seară.

Verstappen, fără menajamente la adresa lui Russell

Max Verstappen a controlat cursa din Las Vegas, reușind în cele din urmă s-o și câștige. „Olandezul Zburător” a fost nevoit să revină de mai multe ori pe prima poziție, purtând dueluri foarte strânse cu piloții Mercedes.

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De departe, cel care a pus presiune pe el a fost George Russell. Pilotul britanic a căutat să obțină cu orice preț victoria pe străzile din „Sin City”, însă aproape de final, o cedare a aripii față l-a scos din joc.

Văzând în spatele său ce s-a întâmplat și mai ales cine a fost implicat, Verstappen a început să râdă prin radio: „Ha ha! Felicitări! Oh Doamne…”. După cursă, cvadruplul campion mondial a lăsat de înțeles că tot răul pe care Russell i l-a făcut s-a întors împotriva acestuia.

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„El vorbește mult dincolo de pistă. Și sincer să fiu, chiar nu mă deranjează ce zice pentru că el este mult sub nivelul meu, așa că, oricum, n-are niciun sens să încerc să contest asta. Deci nu mă deranjează.

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Astăzi, karma a fost o nenorocită. A fost sincer fantastic când m-am uitat în oglindă și am văzut ce se întâmpla. Așa că am zis: ‘Fantastic! Ziua mea nu face decât să devină tot mai bună!’ Și bineînțeles, când am trecut linia de sosire pe primul loc, ziua mea a fost completă”, a declarat Verstappen, la conferința de presă.

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just watch him say it 😭😭and lando and oscar laughing afterwards too 😭 https://t.co/4iE5VTNTcj — Verstappen News (@verstappenews)

Scandalul din antrenamente: „Cineva trebuie să-l înfrunte!”

De la ce a pornit totul? Mai precis, în cea de-a treia sesiune de antrenamente, disputată vineri seară la Vegas, George Russell s-a lansat într-o depășire la capătul liniei de start-sosire asupra lui . Cei doi s-au lovit ușor, însă Verstappen a fost împins în afara pistei de Russell.

În conferința de presă de după calificări, pilotul din Regat a spus lucrurilor pe nume. El a transmis că cineva de pe grilă trebuie să ia atitudine în fața fostului campion, care ar fi devenit foarte agresiv în stilul său de pilotaj.

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„Face asta săptămână de săptămână și toată lumea acceptă. Nu voi accepta ca cineva să-și bată joc de mine în halul ăsta și să umble de parcă ar fi mai presus de oricine altcineva. Cineva trebuie să-l înfrunte pe tipul ăsta!”, a spus Russell, cu o zi în urmă.

Whoa! George ⚔️ Max #F1 #LasVegasGP https://t.co/GDA3BZafAC — Formula 1 (@F1)

Max Verstappen și George Russell au mai fost protagoniștii unor momente tensionate în Formula 1. În Grand Prix-urile de la Barcelona și de la Baku din anii trecuți, cei doi s-au șicanat reciproc, iar reacțiile au venit imediat în parcul închis.