Max Verstappen aruncă bomba înaintea noului sezon: „Nu vreau să petrec 25 de ani conducând o mașină”

ADVERTISEMENT

Deși are doar 28 de ani, Max Verstappen deja ia serios în considerare retragerea la finalul contractului pe care îl are cu cei de la Red Bull până în 2028. Pilotul olandez nu vrea să ia calea colegilor săi de breaslă, Lewis Hamilton și Fernando Alonso, care concurează chiar și după ce au împlinit 40 de ani.

Veste șoc din partea lui Verstappen! Olandezul s-ar putea retrage la finalul contractului cu Red Bull

Max Verstappen este unul dintre cei mai populari piloți de Formula 1 din prezent, după ce a câștigat patru dintre ultimele cinci titluri mondiale. Chiar și sezonul trecut a fost cât pe ce să realizeze o revenire spectaculoasă, însă piloții de la McLaren au reușit să gestioneze bine ultima cursă, iar Lando Norris a ieșit pentru prima dată campion mondial.

ADVERTISEMENT

din partea celor de la Red Bull, însă Contractul său expiră la finalul sezonului 2028, iar Max nu se gândește să continue. Cvadruplul campion a explicat într-un podcast că își dorește să petreacă mai mult timp cu familia sa, nu să își dedice întreaga viață curselor:

„Cui îi pasă atunci când ajungi la 60 sau 70 de ani dacă ai câștigat patru titluri sau zece? Îmbătrânesc și prefer să-mi petrec timpul cu familia mea, înainte să fie prea târziu. Este ceva ce am realizat cu timpul. Eram la schi, acum ceva timp, cu câțiva dintre prietenii mei buni, și am realizat cât de fantastic este să pot petrece câteva zile alături de ei.

ADVERTISEMENT

Vreau să-mi trăiesc viața. Avem una singură și nu vreau să-mi petrec 25 de ani conducând o mașină. Poate că sună dramatic, dar nu vreau să continui să trăiesc doar pentru curse”, a explicat Max Verstappen, conform

ADVERTISEMENT

Max Verstappen, deranjat de noile regulamente din Formula 1

Pe lângă motivul invocat de olandez, acela de a petrece mai mult timp lângă familia sa, Max a recunoscut că nici noile regulamente nu sunt pe placul său și nu îl fac să-și dorească să continue cariera în Formula 1. Motoarele vor avea un echilibru 50/50 între propulsie electrică și motor termic, schimbând complet experiența de pilotaj. Verstappen a dezvăluit că monoposturile din sezonul 2026 sunt mai mult despre gestionarea energiei decât despre condus în sine.

„Mă văd aproape de finalul carierei. Aș spune că nici noile regulamente nu mă ajută să-mi doresc să continui cariera mea în Formula 1, dar nici nu contează. Sunt fericit cu traiectoria pe care o am în viață și pot în orice moment să renunț. Mai am și alte proiecte importante”, a mai declarat Verstappen.