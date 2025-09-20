Sport

Max Verstappen, pole position la Baku după o sesiune de calificări nebune! Hamilton și Leclerc de la Ferrari au dezamăgit din nou

Olandezul Max Verstappen a fost cel mai rapid în calificările de la Baku și va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului.
Traian Terzian
20.09.2025 | 18:46
Max Verstappen, cel mai rapid în calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului de la Baku. Sursă foto: Hepta

La trei săptămâni distanță după ce s-a impus în cursa din Italia, Max Verstappen a făcut o sesiune de calificări excelentă la Baku și a încheiat cu cel mai bun timp în capitala Azerbaidjanului.

Max Verstappen, cel mai bun calificări la Baku

Cea de-a treia sesiune de calificări a început excelent pentru Carlos Sainz, Liam Lawson și Isack Hadjar, care au reușit timpi buni cu care s-au instalat în fruntea ierarhiei. După 12 minute a început ploaia, iar Charles Leclerc a fost implicat într-un accident.

S-a arborat steagul roșu și toți piloții au fost chemați la boxe, iar ploaia s-a intensificat. Cu toate acestea, la reluare, Verstappen era într-un tur foarte rapid, dar a fost întrerupt din cauza accidentului lui Oscar Piastri, campionul din Olanda.

În cele din urmă, toți piloții au mai prins un tur de pistă lansat înainte de încheierea sesiunii, iar campionul olandez a realizat cel mai bun timp. Pilotul de la Red Bull va pleca din pole position, urmat de Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes) și George Russell (Mercedes).

Hamilton, o nouă dezamăgire la volanul Ferrari

”Sincer să fiu, au fost calificări lungi, cu foarte multe steaguri roșii. E greu să-ți aduci pneurile în stare bună cu atâtea întreruperi. În ultimul tur trebuie să dai totul, eu nici măcar nu aveam cele mai bune pneuri din cauza steagurilor roșii, rămâi fără pneuri. Cu siguranță luptam pentru pole position, dar sunt fericit că de la Monza facem o treabă mai bună”, a declarat Max Verstappen, la finalul calificărilor.

Extrem de rapid în antrenamente, britanicul Lewis Hamilton (Ferrari) nu a reușit să treacă de a doua sesiune a calificărilor și va pleca din a 12-a poziție în cursa programată duminică, 21 septembrie, de la ora 14:00. În fața sa, pe 11, se va afla veteranul spaniol, Fernando Alonso (Aston Martin).

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
