Max Verstappen și-a făcut de cap în weekend! Ascensiune fabuloasă într-o cursă de GT pentru fostul campion din Formula 1

ADVERTISEMENT

Majoritatea piloților din Formula 1 au profitat de pauza de o săptămână, cuprinsă între Marile Premii din Singapore și din Statele Unite, pentru a-și reîncărca bateriile. Însă, Max Verstappen a încercat ceva diferit și a mers cu accelerația la podea într-o altă serie automobilistică, GT World Challenge Europe. În cadrul cursei desfășurate în Portugalia, pilotul olandez a preluat manșa și a reușit să-și claseze echipajul, la final, între primele zece.

Max Verstappen, în formă maximă înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite! Parcurs de excepție pentru olandez în Portugalia, la GT World Challenge

La prima sa experiență în acest campionat, Max Verstappen a făcut senzație pe circuitul de la Portimão, în cursa de 3 ore a Cupei de Anduranță din cadrul seriei GT World Challenge Europe. Asta după ce , la Formula 1, în urmă cu o săptămână.

ADVERTISEMENT

Instalat în ultima oră de alergare la volanul modelului Mercedes-AMG GT3 Evo cu numărul 3, pe care îl cunoaște atât de bine după ce l-a condus și la Nürburgring, cvadruplul campion mondial din Formula 1 a reușit să avanseze în clasamentul cursei de pe 24 până pe 9, aducând astfel echipei sale o clasare în top 10.

„Olandezul Zburător” a împărțit cockpit-ul cu alți doi britanici, Ben Barnicoat și Chris Lulham. Barnicoat a început cursa, apoi i-a predat ștafeta, în cea de-a doua oră de concurs, conaționalului său, Lulham. Acesta a fost implicat ulterior într-un incident care a dus la sancționarea mașinii sale cu o penalizare de tip drive-through, astfel că după efectuarea acestei pedepse, mașina a căzut până pe locul 24.

ADVERTISEMENT

Apoi, în ultima oră de alergare, a început „furtuna”. Numai 45 de minute i-au trebuit lui Verstappen să câștige 15 poziții în ierarhia întrecerii. În ciuda tuturor problemelor întâmpinate, unele încă din calificări, rezultatul a fost unul satisfăcător pentru formația condusă de pilotul Red Bull.

ADVERTISEMENT

„Per total, am avut un weekend decent. Din păcate, am făcut o greșeală în ceea ce privește reglajul mașinii în timpul calificărilor, iar asta a dus la o gardă de sol prea mică, mașina atingând astfel asfaltul și scoțând poate prea multe scântei. […] În cele din urmă, faptul că am încheiat pe nouă după ce am recuperat din acea penalizare, cred eu că este un rezultat chiar foarte bun”, a transmis Verstappen, după cursă, citat de .

ADVERTISEMENT

Verstappen vrea să încheie cu capul sus sezonul din F1

Au mai rămas șase etape de disputat din sezonul 2026 al Formulei 1. Chiar dacă nu se mai poate bate pentru titlu, deoarece , Verstappen vrea să-și mențină forma pozitivă.

Două victorii are pilotul celor de la Red Bull Racing în acest sezon, venite la ultimele două runde, din Malaezia și Singapore. După un început dificil al stagiunii, cu probleme de performanță și de stabilitate la monopostul său, Verstappen a reușit să le pună probleme piloților de la Mercedes după pauza de vară.