Maxbet, parteneriat „mondial” cu Federația Română de Padbol! Jean Vlădoiu și Cristi Pulhac, meci demonstrativ împotriva campionilor lumii

Padbolul, sportul inedit la care avem deja doi campioni mondiali, începe să capete o popularitate din ce în ce mai mare în România, mai ales în rândul tinerilor. Iar în trend cu această evoluție, și Federația Română de Padbol a făcut un pas important în față prin semnarea unui parteneriat de prestigiu cu MAXBET, unul dintre jucătorii importanți de pe piața pariurilor din România.

Maxbet este noul partener al Federației Română de Padbol! România este campioană mondială la acest sport.

În complexul Lia Manoliu, din proximitatea ”Arenei Naționale”, , a avut loc conferința de presă ce a anunțat noua colaborare dintre Maxbet și Federația Română de Padbol.

, Olivian Surugiu și Victoraș Popescu obținând titlul în Brazilia, în noiembrie anul trecut. Cucerirea trofeului coincide cu anul înființării Federației, performanța reușită de români nefiind de neglijat.

În după amiaza zilei de joi, 13 iunie, Elisabeta Gherghișan (președinta Federației Române de Padbol) și Alexandru Ghiurcău (Marketing Manager Maxbet.ro) au anunțat noua colaborare, langă cei doi aflându-se Cristi Pulhac (fost internațional și ambasador Maxbet), dar și campionii mondiali en-titre. Scopul comun e promovarea sportului „Padbol”, dar și păstrarea titlului de campioni mondiali. Maxbet își propune să „scoată lumea din casă” și să promoveze sportul în România.

Campionii mondiali la padbol provin din „sportul rege”, Victoraș Popescu jucând fotbal la nivel amator, iar Olivian Surugiu fiind un obișnuit al SuperLigii. Cei doi își propun ca performanța reușită în Brazilia să inspire cât mai mulți tineri, iar noul sport să fie din ce în ce mai cunoscut publicului larg.

Elisabeta Gherghișan a declarat că în cadrul parteneriatului cu Maxbet urmărește ca discliplina la care suntem campioni mondiali să poată fi practicată peste tot în țară, dorind ca performanța să înceapă de la cel mai mic junior până la cel mai în vârstă iubitor al sportului.

Jean Vlădoiu și Cristi Pulhac au jucat Padbol împotriva campionilor mondiali

Jean Vlădoiu, Gheorghe Mihali, Cristi Pulhac și Dacian Varga nu au lipsit de la lansarea parteneriatului dintre Maxbet și Federația Română de Padbol. Foștii internaționali au jucat la sfârșitul evenimentului un meci demonstartiv de Padbol împotriva campionilor mondiali en-titre.

Fostul dinamovist Cristi Pulhac a glumit în cadrul evenimentului, spunând că a încercat să practice acest sport, dar era să spargă „cușca” terenului de Padbol.

„Dorința pe care o ai și vrei să câștigi, mai ales că noi am fost obișnuiți să recuperăm mingea tot timpul, m-a făcut să nu mai am reperul terenului și am intrat în sticlă. M-am lovit puțin, dar m-am trezit după”, a declarat Cristi Pulhac în cadrul evenimentului de lansare a noului parteneriat dintre Maxbet și Federația Română de Padbol.

Jean Vlădoiu a rămas impresionat de noul sport, fostul internațional dorind să implementeze Padbol-ul la grupele de copii și juniori.

„N-am jucat niciodată, am văzut că se joacă într-un perimetru închis cu geamuri, ca într-o cușcă. Necesită foarte multă inteligență, concentrare, tehnică bună, dacă nu le ai, îți spargi nasul. Eu l-aș implementa la copii și juniori dacă m-aș afla la un club”, a declarat Jean Vlădoiu.

Foștii internaționali s-au întrecut în execuții spectaculoase în partida disputată împotriva campionilor mondiali, tricourile de la Maxbet purtându-le noroc pe terenul de Padbol.