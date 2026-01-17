Maxim și Drăguș au încurcat-o pe Galatasaray! Cum s-au descurcat cei doi jucători români

ADVERTISEMENT

Campionatul Turciei s-a reluat și el în acest weekend, iar , asta după ce prima parte a stagiunii a petrecut-o la Eyupspor, unde nu a reușit să se integreze.

Maxim și Drăguș au remizat pe terenul lui Galatasaray. Ce note au primit jucătorii din România

Atacantul român s-a zbătut și a avut mai multe tentative de contraatac, însă nu a reușit să fie decisiv pentru echipa sa și a părăsit terenul în minutul 63, când în locul său a intrat Gassama. Pentru prestația avută, jucătorul crescut la Academia Hagi a primit nota 6,9, care înseamnă că a avut o evoluție medie, nici proastă, nici bună.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Alexandru Maxim a stat mai mult pe teren și a fost ca de obicei omul care filtrează toate baloanele echipei sale când se face trecerea din defensivă în atac. Acesta a încercat multe, a căutat pasele luminoase, dar nu a avut inspirație și a primit nota 6,3, fiind înlocuit de antrenorul său în minutul 90+1, chiar când s-au dictat minutele de prelungire. De menționat că Deian Sorescu a fost rezervă neutilizată la această partidă.

Cum s-a decis partida dintre Galatasaray și Gaziantep

Galatasaray venea după un eșec în SuperCupa Turciei, contra marii rivale, Fenerbahce, 0-2, iar dorința de revanșă față de suporteri era una uriașă pentru gruparea cimbombom. Startul de meci a fost furtunos, cu ocazii la poarta oaspeților, însă Icardi, Akgun sau Sane nu au fost inspirați și așa scorul a rămas egal după primele 45 de minute.

ADVERTISEMENT

În partea secundă, Bayo a profitat de mai multe erori în defensiva gazdelor și a marcat cu un șut simplu, din careu. Golul egalizator a venit din partea lui Bariș Yilmaz, în minutul 84, iar după a urmat un joc pe contre, în care cea mai mare ocazie a fost a oaspeților, care nu au putut marca din poziție de unu versus unu cu portarul.

ADVERTISEMENT

Mohamed Bayo 🇹🇷 Galatasaray 0-1 Gaziantep FK — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Drăguș va lipsi de la naționala României în meciul de baraj cu Turcia

Cei doi jucători de la Gaziantep care au evoluat contra lui Galatasaray nu vor putea ajuta însă naționala României la meciul de baraj cu Turcia, din luna martie. Alexandru Maxim s-a retras de la echipa națională în 2022, în timp ce Denis Drăguș urmează să fie suspendat din cauza

ADVERTISEMENT

În cazul în care tricolorii vor obține victoria, va urma un meci final, cu câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Acest meci va fi, la rândul său, disputat tot în deplasare de către elevii lui Mircea Lucescu, în finalul lunii martie.