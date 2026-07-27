Maxima Pilsner! Universitatea Craiova își lansează propria bere, după modelul Tottenham. Exclusiv

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Universitatea Craiova va avea propriul brand de bere sub denumirea Maxima Pilsner. Clubul patronat de Mihai Rotaru a făcut deja primii pași în acest demers și a înregistrat marca la OSIM. Tottenham Hotspur, echipa din Premier League, la care Radu Drăgușin a evoluat în ultimele sezoane, este singurul club din lume care produce și vinde în interiorul stadionului propria bere, în colaborare cu o fabrică locală de bere craft sub brandul ”One Of Our Own”.

Universitatea Craiova aplică modelul Tottenham. Va avea propria bere

În decembrie 2025, U Craiova 1948 Club Sportiv SA a depus la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) o cerere de de înregistrare a brandului Maxima Pilsner, o referire directă la performanțele istorice realizate de Universitatea Craiova la începutul anilor ’80. La acea vreme, clubul oltean care avea în componență jucători precum Ilie Balaci, Costică Ștefănescu, Rodion Cămătaru, Mircea Irimescu sau Silviu Lung uimea Europa și devenea prima echipă românească în semifinalele Cupei UEFA.

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Răspunsul de la OSIM a venit la data de 30 aprilie 2026, odată cu emiterea Buletinului Oficial de Proprietate Industrială, secțiunea Mărci și Indicații Geografice. În acest document, cererea Universității Craiova apare ca admisă pentru următoarele produse și servicii grupate în clase:

Bere și băuturi non-alcoolice, ape minerale și gazoase, băuturi din fructe, etc

Băuturi alcoolice care conțin fructe, vin, coniac, cocktail-uri, gin, rom, vodka, etc

Tipărituri pe hârtie, carton, material plastic

Umbrele și parasolare, sacoșe, rucsaci, portofele

Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte

Scrumiere, brichete, cutii de chibrituri

Publicitate, inclusiv promovare de produse și servicii ale terților prin sponsorizare

Servicii de comenzi online, etc

Cererea de înregistrare a mărcii Maxima Pilsner a fost formulată de U Craiova 1948 Club Sportiv SA și agenția de proprietate intelectuală Weizmann Ariana & Partners din București.

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Ce va face Mihai Rotaru cu brandul Maxima Pilsner

Practic, începând cu aprilie 2026, Universistatea Craiova deține drepturi comerciale exclusive pe brandul Maxima Pilsner, ceea ce înseamnă că nimeni nu mai poate produce sau vinde băuturi alcoolice sau derivate folosind această denumire. În funcție de interesele lor, acționarii clubului pot lansa o bere cu însemnele campioanei din SuperLiga, pot lansa pachete speciale pentru meciurile importante, aniversări sau derby-uri sau pot comercializa halbe, pahare sau alte obiecte inscripționate cu noul brand.

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În plus, clubul poate decide să-și distribuie propria bere în punctele de vânzare de la stadionul Ion Oblemenco, să o comercializeze în fan-shopurile fizice sau să o lanseze în rețeaua de supermarketuri din regiunea Oltenia.

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Deținerea unui brand de bere nu presupune, neapărat, că Universitatea Craiova va produce fizic această băutură. Cel mai probabil, Universitatea va licenția brandul unei fabrici de bere consacrate și va primi procente din fiecare unitate vândută. O altă strategie de business ar putea fi deschiderea unui pub oficial al clubului.

Craiova, Dinamo și Rapid formează Alianța Berii în fotbalul românesc

Mișcarea lui Mihai Rotaru este cu atât mai interesantă cu cât, la finalul lunii iulie 2026, berea cu alcool s-a întors pe stadioanele din România, după modificările legislative aduse în parlament. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că negociază împreună contractele pentru berea care se va vinde la meciuri. Practic, cele trei cluburi au format o alianță pentru a obținute împreună cel mai mic preț de la producătorii de bere din România. Inițiativa i-a aparținut chiar lui Mihai Rotaru, patronul campioanei din SuperLiga.

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De altfel, weekendul trecut (25-26 iulie 2026) a fost primul în care s-a putut bea bere pe stadioane, după modificările aduse Legii 4/2008. Suporterii s-au bucurat din plin de acest beneficiu, iar comercianții au înregistrat vânzări record, mai ales că a fost și destul de cald pe multe dintre arenele de prima ligă. Pe stadionul Arcul de Triumf, unde s-a jucat derby-ul Dinamo – U. Craiova (5-1), o halbă de bere s-a vândut cu 15 lei, iar la Arad, unde ”Bătrâna Doamnă” a făcut egal (2-2) cu Oțelul Galați, fanii au plătit între 12 și 15 lei.

La București a avut loc și un incident neplăcut, după ce u , mijlocaș al echipei din Bănie. Suporterul a fost identificat de jandarmi, care i-au aplicat o amendă de 500 de lei și sancțiunea complementară a interzicerii accesului pe stadioane pentru o perioadă de un an, așa cum a relatat FANATIK.

Rapid și Steaua au mai avut numele pe sticle și doze. Tottenham are fabrică de bere în stadion

În România au mai fost câteva încercări ale unor cluburi din prima ligă care și-au împrumutat numele sau culorile unei beri, însă de fiecare dată propunerea de colaborare a venit din partea producătorului. Fabrica Grivița, deținută de familia Lucescu, a colaborat cu Rapid și a lansat berea 1923 (anul înființării clubului giuleștean), iar în anii 2010 s-a lansat Berea Steaua și Cola Steaua, băuturi vândute la pet cu sigla clubului, un proiect care nu s-a bucurat însă de un mare succes și nu a mai fost prelungit.

Și alte echipe din Europa și-au împrumutat culorile și brandul în astfel de afaceri. Borussia Dormtumnd colaborează cu brandul Brinkhoff’s (care este și sponsor al clubului) pentru ediții limitate de beri denumite simbolic BVB Landbier sau BVB Meisterbier, comercializate exclusiv în magazinele oficiale ale clubului și în regiunea Dortmund. Celtic Glasgow a lansat în trecut Magners CSC, iar Hajduk Split deține marca Hajducko Pivo și produce bere la o mare fabrică locală.

Tottenham Hotspur este singurul club din lume care deține o microberărie în incinta stadionului pe care își desfășoară meciurile în calitate de gazdă. Aici se produce berea ”One Of Our Own”, în parteneriat cu producătorul Beavertown Brewery. Numele berii provine direct dintr-un cunoscut cântec de peluză al suporterilor, folosit inițial pentru a celebra jucători crescuți în propria academie, cum a fost cazul superstarului Harry Kane, care în prezent joacă pentru Bayern Munchen. Practic, pe Tottenham Hotspur Stadium, berea se fabrică la câțiva metri distanță de linia porții, instalația având o capacitate de de un milion de halbe (pints) pe an.