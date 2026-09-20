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Dinamo Fest, în premieră pe Arena Națională la Dinamo – Farul! Nume surpriză printre fani. Foto

Dinamo a organizat în premieră Dinamo Fest la Arena Națională înaintea meciului cu Farul. Fanii au avut parte de bere, mâncare și mai multe surprize, iar Maxime Sivis a venit în mijlocul suporterilor.
Alex Bodnariu
20.09.2026 | 19:33
Dinamo Fest in premiera pe Arena Nationala la Dinamo Farul Nume surpriza printre fani Foto
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Dinamo Fest a ajuns în premieră la Arena Națională! Ce au găsit fanii înaintea meciului cu Farul. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
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Dinamo a pregătit o adevărată sărbătoare pentru suporteri înaintea meciului cu Farul. „Câinii” au organizat pentru prima dată Dinamo Fest la Arena Națională, iar fanii s-au strâns la stadion cu câteva ore înaintea partidei.

Dinamo Fest a ajuns în premieră la Arena Națională! Ce au găsit fanii înaintea meciului cu Farul

Înaintea meciului cu Farul, suporterii lui Dinamo s-au întâlnit la Dinamo Fest, eveniment organizat în premieră la Arena Națională. Este a cincea ediție a proiectului inițiat de club pentru a-i aduce pe fani mai aproape de echipă. Până acum, Dinamo Fest a avut loc la „Arcul de Triumf”, unde suporterii au putut petrece câteva ore împreună înaintea partidelor, la o bere și mici. Odată cu mutarea „câinilor” pe cel mai mare stadion al țării, clubul a decis să păstreze conceptul și să-l ducă la Arena Națională.

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Dinamo Fest a început la ora 16:00, cu mai bine de patru ore înaintea duelului cu Farul, programat la 20:30. Zona a fost amenajată în exteriorul Arenei Naționale, cu acces dinspre strada Pierre de Coubertin, iar intrarea a fost gratuită, pe baza unei preînregistrări. Pe lângă bere și mâncare, fanii au avut la dispoziție console PlayStation 5, Subsoccer, tombole, produse oficiale și o zonă de joacă pentru copii.

Maxime Sivis, în mijlocul fanilor lui Dinamo! Moment special înaintea duelului cu Farul

Printre cei prezenți la Dinamo Fest s-a numărat și Maxime Sivis. Fundașul lui Dinamo a venit în mijlocul suporterilor înaintea duelului cu Farul și a fost imediat luat cu asalt de fani. Francezul a făcut fotografii, a oferit autografe și a schimbat câteva cuvinte cu dinamoviștii veniți la Arena Națională.

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Dinamo Fest a ajuns în premieră la Arena Națională! Ce au găsit fanii înaintea meciului cu Farul. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
Dinamo Fest a ajuns în premieră la Arena Națională! Ce au găsit fanii înaintea meciului cu Farul. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK

Dinamo încearcă să consolideze legătura dintre echipă și suporteri, iar jucătorii sunt implicați constant în diferite acțiuni dedicate fanilor. Prezența fotbaliștilor la Dinamo Fest face parte din această strategie, prin care clubul încearcă să transforme ziua de meci într-o experiență care începe cu mult înaintea fluierului de start.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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