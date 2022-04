Maximilian Gavrilă, interviu tăios cu o săptămână înainte de alegerile FRH: “Domnul Dedu a condus ilegal Federaţia! Ar fi chiar culmea să mai iasă o dată”. Exclusiv

A mai rămas o săptămână până când handbalul românesc îşi va alege conducătorii pentru următorii patru ani. FANATIK intră în febra alegerilor şi vă prezintă în următoarele zile interviuri cu toţi cei : Maximilian Gavrilă, Bogdan Voina, Constantin Din şi Alexandru Dedu.

Maximilian Gavrilă, interviu tăios cu o săptămână înainte de alegerile FRH

Antrenorul emerit Maximilian Gavrilă este unul dintre contestatarii lui , deşi l-a votat în 2014. El a spus pentru FANATIK că s-a gândit să candideze pentru că este nevoie de o reformă din temelii a handbalului, pentru a opri decăderea.

ADVERTISEMENT

Maximilian Gavrilă activează de peste 40 de ani ca antrenor în handbalul juvenil, multe dintre jucătoarele crescute de el devenind foarte importante în echipa naţională: Alexandra Badea, Mădălina Zamfirescu sau Alina Ilie, fiind componente ale primei reprezentative care au lucrat cu Gavrilă.

“În urma rezultatelor pe care le văd la echipele naţionale, m-am gândit că trebuie să candidez. Aşa nu se mai poate”

Cum aţi luat decizia să candidaţi la preşedinţia FRH?

– În urma rezultatelor pe care le văd la echipele naţionale, m-am gândit că trebuie să candidez. Aşa nu se mai poate. Când mă uit la rezultatele de la băieţi şi de la fete, aici mă pricep mai bine, că am lucrat toată viaţa cu fete… Ajungem să luăm locul 12 şi 13 la Mondiale, Federaţia impune obiectiv locul 10, noi terminăm pe 13 şi nu se ia nicio măsură… am zis că trebuie să facem ceva. Eu am avut, totuşi, nişte rezultate foarte bune la junioare. Vreau să mă apuc să văd ce facem cu Federaţia noastră şi cu echipele noastre naţionale. Nu vedeţi ce emoţii avem cu această campanie pentru Euro?

ADVERTISEMENT

Emoţii mari…

– Da, pentru că am foarte multe foste eleve acolo. Mă doare sufletul de handbalul ăsta, unde ne-am dus!

“Eu nu îmi propun al doilea mandat la vârsta pe care o am. Dar la primul m-aş înhăma pentru a începe o reformă benefică”

Cum credeţi că ar putea fi reformat handbalul?

– Este greu să se facă rapid o reformă din temelii. Trebuie să începem de la junioare, de la copii. Asta nu se poate face în patru ani. În acest interval nu poţi să faci reformă, poate doar să vezi primele semne. Eu nu îmi propun al doilea mandat la vârsta pe care o am. Dar la primul m-aş înhăma pentru a începe o reformă benefică handbalului românesc.

ADVERTISEMENT

S-a vorbit despre o alianţă pe care ceilalţi contracandidaţi ai domnului Dedu o au. Aţi discutat despre aşa ceva?

– Din punctul meu de vedere nu este nicio problemă. Doar să nu ne dăm în cap unul celuilalt, să ne tăiem şansele. Cu actuala conducere nu se mai poate. Eu vă spun de patru ani de zile acest lucru. Am dat Federaţia în judecată în 2018, s-a dovedit că am avut dreptate.

ADVERTISEMENT

“Conform statutului domnul Dedu a condus ilegal timp de două mandate Federaţia”

Ce s-a întâmplat atunci?

– Am câştigat procesul pe fond, dar s-a spus că am depus tardiv acţiunea. Dar, am avut dreptate pentru că în martie 2021, domnul Dedu şi-a dat demisia din fruntea Ligii Naţionale de Handbal, deci conform statutului domnul Dedu a condus ilegal timp de două mandate Federaţia.

ADVERTISEMENT

Şi acum candidează pentru al treilea mandat…

– Ei, asta ar fi chiar culmea, chiar culmea, să mă mai iasă a treia oară după rezultatele dezastruoase. Eu vorbesc despre loturile naţionale, că Federaţia de asta răspunde, nu de altceva.

“Eu n-am nimic cu Xavi Pascual. Este un antrenor foarte bun, dar nu pentru nivelul nostru”

Haideţi să le luăm pe rând. Naţionala masculină, care a ratat în ultimii ani calificări. Cum ar trebui reformată? Ar trebui să continue cu Xavi Pascual, unul dintre cei mai buni antrenori?

– Eu n-am nimic cu Xavi Pascual. Este un antrenor foarte bun, dar nu pentru nivelul nostru. Noi trebuie să o luăm de la juniori. Să facem o Comisie din cei mai buni antrenori la ora asta, care cunosc sistemul românesc, nu să vină unul de afară. Săracul nu că nu vrea, nu ştie. El crede că e ca în Spania. La noi e ca în România. Fac centre naţionale, ne batem cu pumnul în piept, dar selecţia este făcută de la cluburi.

Nu se poate aşa ceva. Când eram campioni mondiali aveam nişte norme, probabil că ştiţi povestea cu taliile. Cum s-a introdus povestea cu taliile, s-a ales praful. Am promis în 2014 în Comisia Tehnică şi s-a votat scoaterea taliilor, a venit domnul Dedu şi a bătut cu pumnul în masă: “Cât sunt eu preşedinte vor fi taliile că dacă nu era aşa, eu nu eram handbalist!”. Nu cred că este o regulă pentru toată lumea.

“Dacă mergeţi la juniori să vedeţi se joacă tot felul de ciudăţenii: trei reprize, om la om pe tot terenul, om la om pe jumătate de teren”

Au existat acuze că taliile sunt şi forţate, se mai trişează şi acolo…

– Dacă mergeţi la juniori să vedeţi se joacă tot felul de ciudăţenii: trei reprize, om la om pe tot terenul, om la om pe jumătate de teren. Nişte anomalii, nişte prostii. Când îi punem să joace handbal, nu mai ştiu. Cum vreţi să progresăm?

Apropo de juniori. Sunt 8000 de jucători legitimaţi în România, aşa cum susţine FRH?

– Nu este adevărat. Vă dau hârtie de la Federaţie unde scrie că sunt 5900 de jucători legitimaţi în România. Atât sunt. Nici nu există comparaţie cu alte ţări pentru că acolo se alocă bani, fonduri. Eu am plecat cu o echipă formată la mine în şcoală, am luat toate fetele din clasa a V-a şi de acolo au ieşit trei campioane mondiale. Dar am muncit cu ele. Dar când am vrut să fac ceva, am făcut. Şi am demonstrat că ştiu să fac. Aici este marele meu câştig faţă de ceilalţi candidaţi. Niciunul dintre cei trei nu au fost antrenori, n-au antrenat în viaţa lor. Dar ei vor să conducă federaţia! Să mă ierte Dumnezeu!

“Noi antrenăm jucători străini care vin la turneele finale şi ne bat. Iar românii noştri şi româncele stau pe bancă”

De ce renunţă 80-90% dintre juniori în momentul în care trebuie să facă pasul la seniorat?

– Pentru că n-au unde să joace. Sunt 10 echipe la fete şi 7 echipe la băieţi, aproximez acum, dintr-un lot de 20 de sportivi, 12-13 sunt străini, restul sunt români. Nu-i normal să se lase? Pe cluburi nu le interesează. Este treaba lor şi strategia lor. Eu chiar înţeleg cluburile. Dar, atâta vreme cât joci numai cu străine, noi antrenăm jucători străini care vin la turneele finale şi ne bat. Iar românii noştri şi româncele stau pe bancă, nu joacă. Dar noi îi antrenăm pe ăia. Dacă aşa credeţi că e normal, foarte bine, dar eu nu cred că aşa ceva este normal.

Şi soluţia care ar fi?

– Soluţiile sunt mai multe. Limităm numărul de jucători străini la meciuri, la trei sau patru, astfel încât să poată juca şi trei-patru români. Există regula U-21 şi U-23, dar acolo pot fi şi jucătoare străine, nu numai românce. O altă soluţie este înfiinţarea unui campionat de tineret-speranţe. Adică, aceşti copii care termină junioratul la 19 ani să poată juca până la 23 de ani într-un campionat al lor. Până nu înţelegem că trebuie să protejăm jucătorii români, nu o să avem rezultate niciodată.

De ce credeţi că avem un număr atât de mare de jucători străini? Este al doilea campionat din lume ca salarii plătite. E Rusia pe primul loc şi noi pe locul doi, în faţa Ungariei. Aici sunt problemele. Dacă nu se vrea şi nu se face chestia asta… Dar cine să facă? Un arbitru sau doi foşti jucători? Habar n-au despre ce e vorba. N-a antrenat nimeni nicio echipă. N-au format niciodată nicio echipă. Eu sunt subiectiv, este adevărat, dar e părerea mea.

“Lumea noastră din handbal este foarte ciudată. Ne minţim unii pe alţii şi ne batem joc unii de alţii”

Cum simţiţi pulsul alegătorilor?

– Este o problemă foarte mare aici, după părerea mea. Lumea noastră din handbal este foarte ciudată. Ne minţim unii pe alţii şi ne batem joc unii de alţii. Toată lumea spune că trebuie să se facă o schimbare şi că nu se poate altfel şi când îi întrebi de ce au votat cum au votat îţi spun că mai au nişte obligaţii. Ce spune domnul Constantin Din cu arbitrajele se pare că are dreptate. Eu n-am cum să aduc probe, nu am cum să demonstrez. Şi vreau să vă mai spun ceva.

Vă rog…

– Multă lume vorbeşte de rezultatele echipelor de club, de rezultatele pe care le are CSM. Dar CSM Bucureşti mi-a luat 20 de jucătoare de la mine de la club, în 2014. Am fost campion naţional la junioare I şi junioare II. Iar în toamnă, mi-au furat 10 jucătoare de la junioare I şi 10 jucătoare de la junioare II. S-a ales praful de ele.

Cum aşa?

– Îmi pare rău de copii, dar dacă aşa au gândit ei şi părinţii lor… Deci, s-a băgat o regulă nouă în regulamentul de funcţionare şi organizare al Federaţiei care n-a ţinut cont că aveam contracte pe o perioadă de 7 ani în derulare şi le-au aplicat retroactiv. Trebuia să dau nişte bani la jucătoare. Când făcusem eu contractele cu ele, nu erau aceste reguli. Şi am pierdut 100.000 de euro banii mei. Fiind un club privat, a fost pe cheltuiala mea.

“Eu nu mi-am permis trei deplasări să vorbesc cu lumea în ţară. Că n-am bani. De unde? Tot ce fac la ora asta este plătit din salariul de profesor de la o şcoală”

Sunt foarte mulţi bani…

– Nu numai pentru un club. Pentru mine personal. Aş defila cu 100.000 de euro la alegerile pentru FRH. Eu nu mi-am permis trei deplasări să vorbesc cu lumea în ţară. Că n-am bani. De unde? Tot ce fac la ora asta este plătit din salariul de profesor de la o şcoală. Este adevărat, am toate gradele, vechime mare, sunt la cel mai mare nivel ca şi cadru didactic.

Ce părere aveţi despre controversa bani publici vs. bani privaţi în handbal? Cum vă poziţionaţi?

– Cluburile de handbal fără bani publici nu pot exista. Cele care au şi nişte bani privaţi, o duc mai bine. Dar astea sunt foarte puţine. 90% sunt pe bani publici. Noi ce facem? Din bani publici susţinem cluburile de handbal. Dar rezultatul este al clubului, Federaţia nu are niciun merit. FRH răspunde doar de banii pentru loturile naţionale. Dacă vreţi să vă dau un alt exemplu de aberaţie la federaţia noastră. Bănuiesc că ştiţi oameni din alte federaţii.

Când un sportiv este convocat la naţionala de fotbal, baschet, rugby, volei, pe ce cheltuială merg la lot? Pe banii Federaţiei. La handbal nu. De 25 de ani se merge pe banii cluburilor. Eu aveam 10 sportive de la mine de la club şi plăteam de 10 ori transportul dus-întors. De ce să plătesc eu dacă tu mi-o convoci? E normal? Eu spun că nu. Ăsta este unul dintre micile exemple. Se accidentează la naţională: “Ia-o la tine la echipă şi fă-o bine!”. Nu îi interesează şi spun că nici nu au asigurare medicală la loturile naţionale.

“Eu nu am acces, dar am auzit că domnul Dedu are 7000 de euro salariu, mai are încă un card de protocol de 20.000 de lei pe lună”

Păi şi pe ce se duc banii Federaţiei?

– Se pare că pe salarii, din câte se aude. Eu nu am acces, dar am auzit că domnul Dedu are 7000 de euro salariu, mai are încă un card de protocol de 20.000 de lei pe lună, pe diverse cheltuieli. Dar unde sunt banii din transferuri? Că acolo sunt nişte sume de te doare capul. Vă spun eu: se duc la antrenorii angajaţi străini, la maseurii angajaţi străini, numai pe handbal nu: “De ce să plătesc eu sportivelor de la 181 când le plăteşte dobitocul ăla de la club?”. Vedeţi cum se duc banii.

Credeţi că va fi o schimbare de conducere pe 28 aprilie?

– Mi-o doresc aşa de tare, pentru binele handbalului. Dar nu ştiu ce se va întâmpla. Pentru schimbarea handbalului şi ca să se întâmple ceva bun, îmi doresc să se întâmple. Sper ca lumea să se fi trezit.