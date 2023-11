MaxProfețiile lui Mitică pentru ultima etapă a turului. Ce „vede” la derby-urile de la Craiova și de pe Arenă

Așadar, primul meci analizat a fost ”derby-ul” dintre CS Universitatea Craiova și FCU Craiova 1948, echipa deținută de Adrian Mititelu. ”Universitatea Craiova joacă acasă cu Craiova lui Mititelu? Ce pui la Maxbet?”, a întrebat Horia Ivanovici. ”1 solist!”, a venit replica lui Mitică Dragomir.

MaxProfețiile lui Mitică pentru ultima etapă a turului

Mai mult, la acest meci Oracolul Fanatik vede o ploaie de goluri: ”Uite unde cred eu, mă înjură ăștia de mă spurcă. La Craiova! Meci cu goluri multe”. Cei care vor urma sfatul lui Mitică Dragomir și vor paria 1 solist la derby-ul Craiovei, vor beneficia de o cotă de 1.83 la Maxbet.

ADVERTISEMENT

Peste 2.5 goluri are o cotă de 2.08, al lui Mitică Dragomir. ”Ești sigur că nu-i arzi pe ăștia de joacă la Maxbet? Vezi că oamenii au o grămadă de bonusuri, îi nenorocești pe ăștia de la Maxbet”, s-a amuzat Horia Ivanovici.

Următorul meci analizat a fost Universitatea Cluj cu Voluntari, iar aici pronosticul a venit rapid: ”1 solist! Voluntariul va fi echipa care va trage să nu retrogradeze!”. Așadar, o cotă de 2.02 oferită de Maxbet pentru victoria clujenilor.

ADVERTISEMENT

Urmează ”FCSB – Rapid, derby-ul etapei, pe Arena Națională, 50.000 de oameni în tribună”. ”12, fără X”, este pronosticul Oracolului. Așadar, să câștige oricare dintre echipe, fără posibilitatea unul egal, la o cotă de 1.32, oferită de Max Bet.

”Se dau multe goluri?”, a revenit Horia Ivanovici, însă răspunsul a fost clar: ”Nu!”. Așadar, un sub 2.5 goluri la o cotă de 1.90 ar fi de luat în considerare. Pe lista lui Mitică a urmat ”la analiză” UTA Arad cu Dinamo, iar pronosticul e și aici destul de clar: ”1 solist, mergem pe mâna Puriului”.

ADVERTISEMENT

Așadar, o cotă de 1.93 pentru victoria arădenilor, oferită de Maxbet. Mult mai categoric a fost Horia Ivanovici, care-i îndeamnă pe fani . ”Îi bate la diferență de trei! Puneți oameni buni 2 goluri avantaj în favoarea lui UTA. Minim două diferență în favoarea lui Rednic”, a transmis Ivanovici.

Pentru handicap asiatic -1.5 UTA se poate alege cota 3.65, așadar o cotă extrem de bună. ”Ultimul, meci foarte greu la Sibiu. Măldărășanu versus CFR”, a fost provocarea lui Ivanovici. Și aici, Mitică Dragomir a fost categoric: ”2 solist!”. Așadar, o cotă de 2.05, oferită tot de Maxbet.

ADVERTISEMENT

„MAX Profețiile lui Mitică” este o emisiune care nu trebuie ratată! Horia Ivanovici, față în față cu Dumitru Dragomir, în fiecare luni de la ora 13:00. Așadar, MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ poate fi urmărită LIVE, în fiecare luni, de la ora 13:00, numai pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO.

Ulterior, emisiunea va rula în premieră pe canalul de YouTube Fanatik (da LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), pe pagina facebook Horia Ivanovici Oficial (dă LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii) și pagina de Facebook Fanatik (dă LIKE si URMĂREŞTE pentru a fi notificat).

Pronosticurile lui Mitică Dragomir - etapa 15