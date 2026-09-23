ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (61 de ani) a oferit ultimele detalii referitoare la situația medicală a lui Denis Drăguș (27 de ani), după accidentarea suferită recent de fotbalistul de la FCSB, în meciul de la Craiova. Se pare că nu este vorba despre o problemă foarte serioasă, astfel încât internaționalul român, care bineînțeles că în acest context , este așteptat înapoi pe teren în aproximativ o lună.

Denis Drăguș, prognoza lui Mihai Stoica: 3-4 săptămâni până la revenire

De asemenea, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a precizat cu această ocazie că accidentarea lui Drăguș este similară cu cea suferită la un moment dat de (27 de ani), starul lui Real Madrid și al naționalei Franței. „Avem, nu certitudinea, dar șansele cele mai mari sunt ca în 3-4 săptămâni să poată juca.

ADVERTISEMENT

Nu, nici în prima etapă cu… Medicul nostru, doctorul Flavian Arămitu a studiat și a descoperit că Mbappe a avut aceeași accidentare și a stat trei săptămâni și ceva. Iar la recuperare stăm bine, și ca aparatură, și ca specialiști. Probabil meciul cu Oțelul îl va rata”, în direct la

FCSB mai vrea o lovitură pe piața transferurilor: readucerea lui Nicolae Stanciu

După ce l-a adus înapoi în România pe Denis Drăguș, clubul patronat de Gigi Becali vrea să facă același lucru și cu Nicolae Stanciu, chiar dacă . „(n.r. Dacă FCSB este interesată de Nicolae Stanciu) Foarte tare. Am discutat, sigur. Sunt discuții private. Eu cred că nu are niciun sens să vorbesc acum, trebuie să așteptăm să se întoarcă din China, în noiembrie se termină campionatul acum. Mi-aș dori foarte mult, decizia îi aparține.

ADVERTISEMENT

Una e să stai în China singur și alta e să stai la Cluj sau la București cu familia. Nu se pune problema la Stanciu de banii din China. Sunt în stare chinezii să îi dea de trei ori salariul pe care îl are acum. Românii au cele mai bune cifre acum. (n.r. Despre Burcă) Nu a fost nicio discuție”,