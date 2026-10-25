Mbappe a câștigat duelul stelar cu Yamal în El Clasico! Francezul a învins Barcelona de unul singur

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Duelul dintre Lamine Yamal și Kylian Mbappe nu putea să treacă neobservat în cel mai important derby al planetei. Dacă Barcelona își punea speranțele ca Yamal să facă diferența, același lucru îl făceau și madrilenii. A fost cu siguranță noaptea lui Mbappe, francezul reușind să-și ducă echipa spre victorie cu două goluri.

Mbappe vs. Yamal, cine a câștigat prima repriză? Cel mai probabil, jucătorul lui Real Madrid

Prima repriză din Barca – Real a oferit un duel interesant, în care Yamal a fost mai prezent în joc, însă francezul a fost cel care a înscris. Real a intrat în avantaj la cabine după reușita lui Mbappe din minutul 41, după ce francezul a profitat de o minge rămasă liberă în careu și a înscris cu un șut plasat. După nici trei minute,

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Ce note au primit cei doi la pauză? în timp ce Yamal a fost evaluat cu doar 6,6. Flashscore i-a acordat lui Mbappe 7,5, iar rivalul spaniol a rămas la 6,6. Cu toate acestea, statisticile par să arate un Yamal mult mai implicat în joc. Astfel, dacă Mbappe a atins mingea de numai 18 ori, a reușit 9 pase din 11 și nu a câștigat niciunul dintre cele două driblinguri încercate. A avut însă două șuturi, unul pe poartă, transformat în gol.

De cealaltă parte, și a câștigat 5 dintre cele 10 dueluri disputate. Surprinzător pentru talentul său, a reușit un singur dribling din patru încercări și nu a trimis niciun șut pe poartă.

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Ce a scris presa spaniolă despre duelul Mbappe – Yamal în prima repriză

Jurnaliștii de la au remarcat că Barcelona a fost dependentă de Yamal în prima repriză. Astfel, în primele 25 de minute, 49,3% dintre atacurile catalanilor s-au desfășurat pe partea dreaptă. „Sistemul Lamine la Barcelona! Planul lui Flick este să îl pună cât mai mult în valoare pe decarul Barcelonei, aflat într-o formă extraordinară”, au remarcat jurnaliștii spanioli.

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Tot AS a elogiat conexiunea stelară dintre Mbappe și Arda Guler, după o pasă spectaculoasă a turcului, în minutul 33, pe care francezul nu a reușit să o transforme în gol. „Ce minge i-a trimis Guler cu exteriorul, din partea dreaptă! Poezie pură, demnă de Lorca!”, au remarcat jurnaliștii.

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Cei de la MARCA au tratat aceeași fază, dar și duelurile tensionate dintre Yamal și Cucurella. Spaniolul a cerut în repetate rânduri cartonaș galben pentru adversarul său și s-a enervat inclusiv pe arbitrul asistent. În schimb, jurnaliștii de la Mundo Deportivo au cerut cu vehemență ca fundașul lui Real Madrid să fie sancționat.

„Încă un fault al lui Cucurella. Încă un cartonaș galben neacordat! Este deja a treia oară când arbitrul îl iartă. Fundașul lui Real Madrid face ce vrea pe teren”, au scris aceștia în minutul 38. Așadar, în primele 45 de minute, deși Yamal a fost mai implicat în joc, Mbappe a fost cel care a înscris. 1-0 pentru Real Madrid la pauză, 1-0 pentru Mbappe contra lui Yamal.

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Repriza secundă, adjudecată tot de Mbappe. Francezul a bătut-o pe Barcelona de unul singur

Cum era de așteptat, după 0-1 la pauză Barcelona a forțat și a reușit egalarea. Cu toate că nu a înscris și nu a oferit nicio pasă de gol ca în alte meciuri, Yamal a fost prezent în meciul Barcelonei. Nu a fost suficient însă, pentru că Mbappe a reușit „dubla” și a risipit orice dubiu: a fost jucătorul care a contat mai mult în ecuația finală, chiar dacă Yamal s-a străduit și a avut cifre decente.

Mbappe a încheiat meciul cu note între 8,8 (Flashscore) și 8,2 (Sofascore), în timp ce Yamal a primit nota 6.9, probabil pentru că nu a fost cu nimic decisiv. Raphina (7,7) și Gordon (7,7) au fost ceilalți remarcați ai serii. La final de meci, Mbappe a atins mingea de doar 35 de ori, însă a reușit să înscrie două goluri, spre deosebire de rivalul său Yamal. Spaniolul a avut 75 de atingeri de balon, însă nicio reușită care să influențeze scorul. Dacă ne uităm că fotbalistul Barcelonei nu a trimis nici măcar un șut pe poartă tot meciul, e clar cine a câștigat duelul dintre Mbappe și Yamal în această seară.