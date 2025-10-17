Mbappe a primit o mașină de 150.000 de euro, dar se confruntă cu o problemă neașteptată. De ce nu o poate conduce

În cadrul unui parteneriat început în 2021, BMW oferă în fiecare an jucătorilor de la Real Madrid un vehicul al mărcii de lux. Madrilenii pot alege modelul preferat pentru a-l folosi apoi gratuit.

ADVERTISEMENT

Mbappe a primit un BMW i7 xDrive60

Kylian Mbappé, vedeta Realului, a ales în 2025 modelul electric BMW i7 xDrive60, care are o valoare estimată la aproximativ 150.000 de euro. De care se va bucura doar de pe scaunul din dreapta, deoarece atacantul francez încă nu are permis de conducere.

Kylian Mbappé nu şi-a făcut niciodată timp să-l obţină şi consideră că permisul nu este necesar cât timp își permite să aibă un şofer la dispoziţie. Situaţia s-ar putea însă schimba, la insistențele familiei.

ADVERTISEMENT

Mama sa l-ar fi încurajat recent să-şi ia permisul, considerând că i-ar prinde bine: „O să vezi, o să-ţi prindă bine să ai o jumătate de oră doar pentru tine, fără şofer şi fără bodyguard”, i-a spus ea, potrivit presei spaniole.

Golgheterul Realului s-a accidentat la națională

Mbappe este golgheterul Realului atât în campionat, cât și în Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

„Mbappe a primit o altă lovitură la aceeași gleznă unde s-a mai accidentat. Durerea scade când se odihnește. Într-un meci, contactele vor avea loc inevitabil. Vom evalua situația. Are un disconfort care nu este ideal pentru el”, a afirmat selecționerul Didier Deschamps, care l-a menajat pentru meciul cu Islanda.

ADVERTISEMENT

După pauza internațională, Real Madrid va juca pe terenul lui Getafe în La Liga, însă mai apoi urmează două meciuri extrem de complicate pe Santiago Bernabeu: contra lui Juventus în Champions League și „El Clasico” împotriva Barcelonei.

Căsătoria nu e o prioritate pentru Mbappe

Până la vârsta de 26 de ani, atacantul de la Real Madrid nu a avut niciun gând de însurătoare. Nu pentru că nu ar fi avut cu cine, însă se pare că pentru el nu a fost o prioritate căsătoria. Mbappe a recunoscut că a pus pe primul loc cariera, iar pasiunea pentru fotbal și dorința de a face performanță îi ocupă tot timpul.

ADVERTISEMENT

„Fiecare își construiește viața diferit. Eu am făcut-o gândindu-mă că fotbalul este toată viața mea și am vrut să profit la maximum de cariera mea. Poate greșesc sau poate am dreptate. Doar viitorul îmi va spune, sau Dumnezeu, la timpul potrivit. Când alegi tu, rezultatul este ușor de acceptat”, a spus Mbappe.