Sport

Mbappe a primit o mașină de 150.000 de euro, dar se confruntă cu o problemă neașteptată. De ce nu o poate conduce

În cadrul unui parteneriat cu BMW, Real Madrid i-a oferit francezului Kylian Mbappé un model electric de lux, care valorează peste 150.000 de euro
Catalin Oprea
17.10.2025 | 07:45
Mbappe a primit o masina de 150000 de euro dar se confrunta cu o problema neasteptata De ce nu o poate conduce
SPECIAL FANATIK
Mbappe a primit o mașină d elux, dar nu are carnet FOTO X

În cadrul unui parteneriat început în 2021, BMW oferă în fiecare an jucătorilor de la Real Madrid un vehicul al mărcii de lux. Madrilenii pot alege modelul preferat pentru a-l folosi apoi gratuit.

ADVERTISEMENT

Mbappe a primit un BMW i7 xDrive60

Kylian Mbappé, vedeta Realului, a ales în 2025 modelul electric BMW i7 xDrive60, care are o valoare estimată la aproximativ 150.000 de euro. De care se va bucura doar de pe scaunul din dreapta, deoarece atacantul francez încă nu are permis de conducere.

Kylian Mbappé nu şi-a făcut niciodată timp să-l obţină şi consideră că permisul nu este necesar cât timp își permite să aibă un şofer la dispoziţie. Situaţia s-ar putea însă schimba, la insistențele familiei.

ADVERTISEMENT

Mama sa l-ar fi încurajat recent să-şi ia permisul, considerând că i-ar prinde bine: „O să vezi, o să-ţi prindă bine să ai o jumătate de oră doar pentru tine, fără şofer şi fără bodyguard”, i-a spus ea, potrivit presei spaniole.

Golgheterul Realului s-a accidentat la națională

Mbappe este golgheterul Realului atât în campionat, cât și în Liga Campionilor. El s-a confruntat însă cu probleme musculare după meciul dintre Franța și Azerbaidjan, din preliminariile CM 2026.

ADVERTISEMENT
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește,...
Digi24.ro
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”

„Mbappe a primit o altă lovitură la aceeași gleznă unde s-a mai accidentat. Durerea scade când se odihnește. Într-un meci, contactele vor avea loc inevitabil. Vom evalua situația. Are un disconfort care nu este ideal pentru el”, a afirmat selecționerul Didier Deschamps, care l-a menajat pentru meciul cu Islanda.

ADVERTISEMENT
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe...
Digisport.ro
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație

După pauza internațională, Real Madrid va juca pe terenul lui Getafe în La Liga, însă mai apoi urmează două meciuri extrem de complicate pe Santiago Bernabeu: contra lui Juventus în Champions League și „El Clasico” împotriva Barcelonei.

Căsătoria nu e o prioritate pentru Mbappe

Până la vârsta de 26 de ani, atacantul de la Real Madrid nu a avut niciun gând de însurătoare. Nu pentru că nu ar fi avut cu cine, însă se pare că pentru el nu a fost o prioritate căsătoria. Mbappe a recunoscut că a pus pe primul loc cariera, iar pasiunea pentru fotbal și dorința de a face performanță îi ocupă tot timpul.

ADVERTISEMENT

„Fiecare își construiește viața diferit. Eu am făcut-o gândindu-mă că fotbalul este toată viața mea și am vrut să profit la maximum de cariera mea. Poate greșesc sau poate am dreptate. Doar viitorul îmi va spune, sau Dumnezeu, la timpul potrivit. Când alegi tu, rezultatul este ușor de acceptat”, a spus Mbappe.

Antena 1, lovitură puternică pentru PRO TV! Reality show-ul cu sportivi celebri care...
Fanatik
Antena 1, lovitură puternică pentru PRO TV! Reality show-ul cu sportivi celebri care va dispărea de pe post. Unde va putea fi văzut din 2026
S-au convins după 4 luni! Ce au spus șefii lui Inter despre Cristi...
Fanatik
S-au convins după 4 luni! Ce au spus șefii lui Inter despre Cristi Chivu
Emma Răducanu a luat două decizii radicale! Jucătoarea cu origini românești are probleme...
Fanatik
Emma Răducanu a luat două decizii radicale! Jucătoarea cu origini românești are probleme și nu se simte deloc bine
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Prunea, revenire-ȘOC în SuperLiga?! Echipa cu care ar vrea să semneze: 'Cum să...
iamsport.ro
Prunea, revenire-ȘOC în SuperLiga?! Echipa cu care ar vrea să semneze: 'Cum să nu mă duc?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!