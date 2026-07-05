Mbappe a răbufnit după ce fotbaliștii Paraguayului l-au tăvălit pe toate părțile „Dacă trebuie să ne băgăm mâinile în rahat, hai să le băgăm”

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Franţei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins, la Philadelphia, selecţionata Paraguayului, scor 1-0. Singura reuşită a meciului a fost semnată de Kylian Mbappe, care a transformat o lovitură de la 11 metri, acordată după consultarea VAR, în urma unui fault asupra lui Desire Doue.

Kylian Mbappe a răbufnit la adresa paraguayenilor

Mbappe a ajuns la 19 goluri marcate la turnee finale ale Cupei Mondiale şi la 7 la actuala ediţie.

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Mbappé a spus că echipa națională a Franței era pregătită pentru o bătălie grea, pe care Paraguay-ul o pregătise, și a susținut că „dacă trebuie să ne băgăm mâinile în rahat, le vom băga”, aluzie la faptul că Franța va face orice pentru a câștiga.

„Știam ce fel de joc vom avea. Cred că astăzi jocul pe care l-am avut și modul în care l-am făcut a fost foarte bun. Am arătat că suntem o echipă care știa să joace fotbal ofensiv, dar dacă trebuie să ne bagăm mâinile în rahat, vom băga mâinile în rahat. Scuze pentru expresie. Nu avem nicio problemă cu asta”, a spus el după meci.

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„Dacă ei ne spun «Duceți-vă dracului!», atunci și noi le vom spune «Duceți-vă dracului!»”

„Dacă ei ne spun «Duceți-vă dracului!», atunci și noi le vom spune «Duceți-vă dracului!».Știm să jucăm și fotbal urât, fotbal murdar. Ei au crezut că vom veni să jucăm la costum. Chiar și la jocul ăsta am fost mai buni decât ei. Ăsta este fotbalul lor. Nu există un mod bun sau rău de a juca fotbal.

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Au încercat să joace așa, dar noi am câștigat. Paraguay nu a vrut să joace fotbal. Iar noi le-am arătat că știm să jucăm și așa. Am câștigat și am fost mai buni decât ei!”, a mai declarat Kylian Mbappe.

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În sferturile de finală, Franța va întâlni Marocul, care a surclasat Canada, scor 3-0.