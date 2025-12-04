Mbappe e de pe altă planetă! Un nou gest al lui Vinicius a inflamat spiritele la meciul Realului

ADVERTISEMENT

Autor al unei duble şi al unei pase decisive, Kylian Mbappe a adus victoria echipei Real Madrid, pe terenul formaţiei Athletic Bilbao, scor 3-0. Multipla campioană a Spaniei a pus astfel capăt unei serii de trei meciuri fără victorie.

Mbappe are cifre fabuloase în acest sezon

Mbappe a înscris în minutele 7 şi 59 şi a pasat decisiv pentru Camavinga, în minutul 43. Prima sa reușită a fost superbă, amintind spaniolilor de incursiunile lui Ronaldo Nazario. Mbappe a preluat mingea la mijlocul terenului și a înșirat toți adversarii pe drum.

Francezul are cifre excepționale în acest sezon. 30 de goluri și 7 pase decisive în 24 de meciuri pentru Real Madrid (25 goluri și 4 pase decisive) și echipa națională a Franței (5 și 3). El a marcat de 25 de ori pentru Real, în condițiile în care echipa lui a reușit un total de 44 de goluri.

Francezul l-a depășit pe Haaland

Mbappe l-a depășit pe , în clasamentul Ghetei de Aur din acest sezon. Spaniolii au descoperit că, la mai puțin de zece minute de la începutul meciului de aseară, Kylian acumula deja cifre de altă planetă: două driblinguri completate, două recuperări, două șuturi pe poartă și un gol. În acest sezon, francezul a reușit deja șase duble, un hat-trick și un meci cu patru goluri.

Vinicius i-a enervat pe fanii lui Bilbao

, un alt fotbalist de la Real Madrid a ieșit la rampă. Nu prin realizările de pe gazon, ci prin comportamentul la adresa fanilor echipei adverse. Cel în cauză este Vinicius Junior.

Brazilianul a încercat, dar nu a reușit să-l învingă pe Unai Simon, nici măcar într-un duel unu-la-unu, din prima repriză. Șutul său nu a reușit să-l depășească pe portarul lui Bilbao. Apoi, ca și în alte dueluri departe de Bernabéu, Vinicius a avut suișuri și coborâșuri în evoluție.

S-a remarcat când, în loc să înceapă un contraatac, a trimis înapoi, iar mingea sa s-a transformat într-un corner pentru Athletic. Brazilianul nu a fost de acord cu decizia arbitrului asistent. Tribunele au început să-i fluiere, iar Vini a zâmbit în timp ce cu mâna a arătat trei degete. Adică scorul de pe tabelă.

Real s-a apropiat la un punct de Barcelona

Vinicius a mai avut parte de o sesiune de fluierături, când Xabi Alonso l-a înlocuit în minutul 76. A mers lejer spre margine, i-a salutat pe coechipierii pe care i-a întâlnit pe drum, a dat palma cu Brahim Diaz, înlocuitorul său, și l-a îmbrățișat pe Xabi înainte să se așeze pe banca de rezerve.

Real Madrid ocupă locul doi în clasament, cu 36 de puncte, cu unul mai puţin decât liderul FC Barcelona. Athletic Bilbao este pe locul 8, cu 20 de puncte. Pe locul trei este Vilalreal, cu 32 de puncta și un meci mai puțin disputant.