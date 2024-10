Kylian Mbappe a primit vești proaste . Starul celor de la Real Madrid, accidentat în prezent, . Întâmplarea ar fi avut loc în centrul capitalei Suediei, iar presupusa victimă ar fi făcut plângere la poliție în cursul zilei de sâmbătă.

„Mbappe este violatorul!”. Noi detalii șocante în scandalul în care ar fi implicat starul lui Real Madrid

Kylian Mbappe s-a accidentat după partida cu Deportivo Alaves din LaLiga, iar fotbalistul transferat în această vară de Real Madrid a primit câteva zile libere din partea clubului, el fiind indisponibil și pentru meciurile echipei naționale de fotbal a Franței.

Atacantul francez a plecat alături de familia sa la Stockholm, unde, în seara meciului dintre Franța și Israel, a fost surprins într-un club, iar asta nu e tot. Sâmbătă, poliția din Stockholm a primit o plângere din partea unei femei, care pretinde că ar fi fost violată de superstarul „los blancos”.

Femeia a solicitat tratament medical, a anunțat publicația Aftonbladet. Gabi Safta a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit ce scriu cele mai importante ziare din lume despre situația starului de la Real Madrid.

„Ieri toată ziua a circulat o informație conform căreia, într-un hotel din Stockholm, unde a fost sâmbătă seară Mbappe, s-ar fi comis un viol, iar poliția l-ar fi anchetat chiar și pe starul francez. Mbappe a insinuat că PSG nu e străină de lansarea acestei diversiuni, chiar înaintea procesului de astăzi, în care Mbappe cere 55 de milioane de euro salarii neplătite.

Clubul din Paris a reacționat și el: ‘Rușinos! După părerea lui, Paris e responsabil de tot ceea ce face și ce pățește el. Decizia corectă, îl ignorăm!’. Ei bine, astăzi ziarul Aftonbladet titrează sub semnătura Amandei Hallsten: ‘Kylian Mbappe este violatorul! Poliția investighează un caz de viol după vizita starului de fobal în Suedia.’

Potrivit informațiilor apărute în Aftonbladet, el este autorul desmnat. Un alt ziar spune că Mbappe este suspect în mod rezonabil. Pe timpul șederii lui, a vizitat restaurante și cluburi din Stockholm, unde a cunoscut mai multe persoane. Aftonbladet a dezvăluit că poliția violul raportat a fost făcut joi.

Sâmbătă și luni, polițiștii și specialiștii au fost la fața locului, la hotelul unde starul și grupul au locuit în Suedia. Documentele văzute de Aftonbladet arată această informație, că autorul ar fi francezul. În acte reiese că hotelul unde s-a cazat francezul este locul acelui viol.

Gazzetta dello Sport a spus de asemenea că cercul se strânge în jurului șui Mbappe. Până ieri a fost un fake news, astăzi însă suspiciunea s-a transformat într-o anchetă în toată regula. Presa din Suedia anunță și acuzarea adusă lui Mbappe și anume viol.

După cum a scris și L’Equipe, confirmarea anchetei vine din țara scandinavă. Foarte interesant însă finalul acestei știri și anume potrivit ziarului Expres, poliția a confiscat deja de la Kylian Mbappe o pereche de pantaloni negri, un tricou și chiloți de la francez”, a declarat Gabi Safta la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Didier Deschamps, verdict clar după zvonul în care Mbappe este acuzat de viol: „Este un om suficient de mare şi are suficiente resurse pentru a comunica”

Selecționerul echipei naționale de fotbal a Franței a vorbit și el despre scandalul uriaș în care a apărut numele lui Kylian Mbappe, dar Deschamps a dat de înțeles că este destul de liniștit în această privință, fiind convins că fotbalistul său nu a greșit cu nimic.

„În acest moment, iese peste tot, în orice fel. Am impresia că unii oameni vor să pună totul pe seama lui. Fie că este realitate sau ficţiune, nu am de gând să discut cu el pe tema asta, este un om suficient de mare şi are suficiente resurse pentru a comunica. Nu arăt cu degetul spre nimeni, fiecare este liber să scrie sau să spună ce vrea, dar există un mediu foarte negativ. Dar când te prinzi de lucruri… Nu o să spun că ştiu, pentru că nu ştiu, dar e mai bine să faci un pas înapoi înainte de a spune orice şi totul. (…) Şi totuşi sunt lucruri care nu sunt greu de verificat, dar dacă dai crezare la orice…”, a declarat Deschamps.