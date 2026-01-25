Sport

Mbappe l-a răzbunat pe Brahim Diaz după penalty-ul ratat în finala Cupei Africii! Gest fabulos al francezului în Villarreal – Real Madrid 0-2

Kylian Mbappe, gest de mare clasă pentru Brahim Diaz! Ce a făcut golgheterul lui Real Madrid pentru colegul său atât de criticat pentru ratarea din finala Cupei Africii
Ciprian Păvăleanu
25.01.2026 | 10:55
Kylian Mbappe a făcut un gest superb pentru Brahim Diaz, afectat puternic de ratarea din finala Cupei Africii.
Real Madrid a revenit provizoriu pe prima poziție din La Liga după victoria cu Villarreal. „Los blancos” s-au impus cu 2-0 prin dubla lui Kylian Mbappe, care i-a dedicat al doilea gol colegului său, Brahim Diaz.

Kylian Mbappe, gest de mare clasă pentru Brahim Diaz! Ce a făcut după golul de 2-0

Real Madrid a făcut un nou meci bun după victoria fulminantă cu AS Monaco. De această dată, elevii lui Alvaro Arbeloa au trecut de „submarinul galben” prin golurile francezului Kylian Mbappe, ambele marcate în a doua repriză.

Al doilea gol a venit în minutele de prelungire după ce același Mbappe a obținut o lovitură de la 11 metri. Atacantul francez a pus mingea la punctul cu var și a ales să-l execute pe portarul lui Villarreal printr-o „panenka”, execuție ratată de colegul său, Brahim Diaz, în finala Cupei Africii.

Imediat după ce a marcat, Mbappe a făcut un gest de mare clasă. L-a strâns puternic în brațe pe Brahim Diaz și i-a spus că a ales această execuție special pentru el, după ce a suferit enorm în ultimele zile.

Ce s-a întâmplat cu Brahim Diaz în finala Cupei Africii

Deși are și naționalitate spaniolă, Brahim Diaz a ales să evolueze pentru reprezentativa Marocului. Mijlocașul lui Real Madrid a fost un jucător extrem de important în această ediție de Cupa Africii și și-a dus echipa până în actul final.

El putea da lovitura în prelungirile actului final, când Maroc a beneficiat de un penalty puternic contestat de Senegal. Jucătorii chiar au ieșit de pe teren în urma deciziei arbitrului, însă au revenit la insistențele lui Sadio Mane.

Brahim Diaz și-a asumat responsabilitatea de a executa lovitura de pedeapsă și a decis să-l execute pe Edouard Mendy printr-o „panenka”, însă fostul portar al lui Chelsea i-a ghicit intenția și a parat mingea. Meciul s-a decis în timpul suplimentar, după ce Pape Gueye, jucător chiar al lui Villarreal, a înscris pentru Senegal încă din primele minute ale primei reprize de prelungiri.

Ce mesaj a transmis Brahim Diaz fanilor după ratarea din finala cu Senegal

Fotbalistul lui Real Madrid a trecut printr-o perioadă extrem de neagră după această ratare. Diaz a fost aspru criticat atât de fani, cât și de oamenii de specialitate, iar aceste lucruri l-au afectat vizibil. El a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare după ce și-a dezamăgit națiunea.

„Inima mea doare. Am visat la acest titlu datorită iubirii tuturor pe care mi-ați oferit-o, al fiecărui mesaj, al fiecărui gest de susținere care m-au făcut să simt că nu sunt singur. Am luptat cu tot ce am avut, cu inima mai presus de toate. Ieri am eșuat și îmi asum întreaga responsabilitate și îmi cer sincer scuze.

Îmi va fi greu să-mi revin, deoarece această rană nu se vindecă ușor, dar voi încerca. Nu pentru mine, ci pentru toți cei care au crezut în mine și pentru toți cei care au suferit cu mine. Voi continua să merg înainte până în ziua în care voi putea să vă întorc toată această dragoste și să fiu o mândrie pentru poporul meu marocan”, a fost mesajul lui Brahim Diaz.

