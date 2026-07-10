Mbappe la Liverpool! Dezvăluirile lui Jurgen Klopp despre cel mai tare transfer negociat de fosta campioană din Premier League

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Jurgen Klopp (59 de ani), fostul antrenor al lui Liverpool, a dezvăluit faptul că englezii au negociat în 2017 atât cu familia lui Kylian Mbappe (27 de ani), cât și cu fotbalistul francez, în perioada în care acesta încă evolua la AS Monaco. Până la urmă, atacantul a preferat să semneze cu PSG, care a plătit 180 de milioane de euro în schimbul său.

Kylian Mbappe a negociat cu Liverpool. Dezvăluirile lui Jurgen Klopp

Jurgen Klopp se află în această perioadă în SUA, unde activează ca analist pentru postul german . Din această postură, germanul s-a întâlnit pe gazon cu Kylian Mbappe la finalul partidei Franța – Maroc 2-0, în care „decarul” a reușit să marcheze un gol. Apoi, Klopp a vorbit despre încercarea celor de la Liverpool de a-l transfera pe Mbappe în 2017.

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„Cel mai scump non-transfer în care am investit noi (n.r. Liverpool). Am zburat de la Blackpool la Nisa. În Nisa, întreaga familie Mbappe a urcat la bordul unui avion privat cu cinci camere. A fost un avion mare, am făcut eforturi importante. Apoi am zburat în cerc, am vorbit cu familia, am mâncat ceva bun… Nu aveam voie să fim văzuți. Am zburat într-un cerc, a fost fantastic. Apoi, s-a dus la Paris…”, a declarat .

Kylian Mbappe a semnat în 2017 cu PSG, mai întâi sub formă de împrumut, iar parizienii au plătit 180 de milioane în schimbul său un an mai târziu. Francezul a scris istorie în tricoul grupării din Paris, devenind cel mai bun marcator din istoria clubului, cu 256 de reușite. În 2024, acesta a plecat cu scandal de la PSG pentru a semna cu Real Madrid din postura de jucător liber.

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Mbappe, luptă dură cu Messi și Haaland pentru Gheata de Aur de la Cupa Mondială

După ce a ajuns la 8 reușite la acest turneu final, fiind la egalitate din acest punct de vedere cu Lionel Messi. Cei doi sunt urmați de Erling Haaland, cu 7 reușite, și de Harry Kane, cu 6. În ierarhia celor mai buni marcatori din istoria Cupei Mondiale, Mbappe a atins borna de 20 de reușite și s-a apropiat la un singur gol de Messi.

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Dacă se va impune în lupta cu Messi, Haaland și Kane, Mbappe va deveni primul jucător din istorie care câștigă de două ori Gheata de Aur la Cupa Mondială. Francezul și-a asigurat premiul și la turneul disputat în 2022 în Qatar, când a înscris de 8 ori, având o reușită în plus față de Lionel Messi. 3 dintre goluri au sosit chiar în finala pe care Franța a pierdut-o contra Argentinei.

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